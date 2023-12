A Volán szakma eddigi legnagyobb sztrájkjára készült december 11-én a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ), erről az elnöke, Dobi István nyilatkozott egy korábbi felhívásában.

A SZAKSZ a Volánbusznál működő szakszervezetek egyike, amely 25 százalékos dolgozói béremelést követel a jövő évre vonatkozóan. November végén volt egy egyeztető tárgyalás a közlekedési társaság vezetésével, és miután ott nem kapott konkrétumot a SZAKSZ a várható bérfejlesztés mértékéről, kétnapos sztrájkot hirdetett meg december 10-re és 11-re.

Először csak helyközi

Vasárnap helyközi járatokat érintett a sztrájk: az utasok a Volánbusz honlapján is szemlézhették, hogy mely járatok maradhatnak ki ezen a napon. Azért a feltételes mód, mert lényegében a beosztott buszvezetőkön múlt, hogy felveszik-e a munkát, és elindulnak-e a menetrend szerinti járatokkal. Országos tekintetben vegyesen alakult a kép, egyes vármegyékben többen, míg máshol nem nagyon csatlakoztak a sztrájkhoz. A Volánbusz összegzője alapján (amelyet vasárnap adtak ki), a munkabeszüntetésben résztvevő autóbusz-vezetők száma nem érte el a hétszázat, aránya pedig a teljes állományukhoz képest 6 százalék, az advent második vasárnapján dolgozók létszámához képest 22 százalék volt. A szakszervezet nem volt elégedetlen a sztrájk mértékével, ám hétfőn még nagyobb részvételre számított, hiszen ekkor már nemcsak a sofőrök, hanem az egész munkavállalói állomány, a karbantartók és a szellemi munkakörben dolgozók is csatlakozhattak a munkabeszüntetéshez. Ráadásul nemcsak helyközi, hanem helyi járatok is kimaradhattak, a Volánbusz tájékoztatója szerint Dunaújvárosban reggeltől kora délutánig összesen tizenegy járat lehetett érintettje a sztrájknak: a 3-as, a 14-es és a 44-es számú buszok.

Úgy kellett készülniük...

Random kiválasztottuk a listából a papírgyártól14:10-kor induló 44-es járatot, mivel ez a műszakváltás miatt jelentős lehet, s kíváncsiak voltunk, vajon menni fog-e a menetrend szerint vagy sem. Egy ott várakozó utas elmondta nekünk, reggel beszólt a munkahelyére, hogy lehet a sztrájk miatt kimarad a járata és késni fog. De nem így történt, mert akkor is és 14:10-kor is elindult a busza. A kolléganővel átmentünk a Béke térre: itt egy 14:20-as budapesti járatot szemeltünk ki az ellenőrzésre, amely ugyancsak ment a maga útján. Úgy tudjuk, hogy városunkban nem maradt ki helyi járat a sztrájk miatt.

Ha kimaradt -ha nem, erre nem alapozhattak az utasok, és többektől hallottuk azt, hogy kénytelenek voltak úgy készülni, hogy nem lesz járat a munkába és iskolába, ezért más közlekedési módot választottak aznapra.

Hétfőn délután Dobi István egy bejegyzésben úgy értékelte, hogy a sztrájk második napján a várakozásnak megfelelő számú Volánbusz dolgozó támogatta a SZAKSZ bérharcát. A 15 órai adataikban Fejér vármegyéhez 75 százalékos részvételt közöltek.

A Volánbusz aznap közölte, hogy a sztrájkban a teljes dolgozói állomány mindössze 14 százaléka vett részt. A hétfőn 16 órakor összesített adataik szerint (a szakszervezet számításaival és közléseivel ellentétben) a munkabeszüntetésben részt vevő autóbusz-vezetők aránya a teljes állományukhoz képest 21 százalék, a hétfőn dolgozók létszámához képest pedig 39 százalék volt. Az adatok ugyanakkor vármegyénként jelentős különbségeket mutatnak.

Tovább tárgyalnak

A Volánbusz a hétfői közleményében azt is írta, a SZAKSZ által szervezett sztrájk második napja azt bizonyította, hogy az autóbusz-vezetők közel kétharmada továbbra is inkább a tárgyalóasztalnál küzdene a 2024-es bérfejlesztésért, nem látja még indokoltnak a munkabeszüntetést. Ahogy azt az MTI írta, a vita a Volánbusz szerint nem a sztrájk lehetőségéről, hanem az időzítéséről szól. A társaság álláspontja szerint ugyanis az idei évben munkabeszüntetésre sem ok, sem jogszerű lehetőség nincs, hiszen a kollektív szerződés keretében az idei évre érvényes bérmegállapodás van hatályban, amit a Volánbusz vezetése maradéktalanul betartott. A cég vezetése hangsúlyozta, továbbra is elkötelezett abban, hogy (a korábbi évek gyakorlatának megfelelően) még januárban megkösse a 2024-es évre vonatkozó bérmegállapodást a munkavállalókkal. December 12-én, kedden ismét ülésezik a MÁV – VOLÁN csoport Csoportszintű Érdekegyeztető Tanácsa, amelynek egyik napirendi pontja a szakszervezetek bérigényeinek megvitatása lesz.