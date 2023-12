Az államtitkár úgy fogalmazott: személyes missziója is, hogy a magyar családpolitika a teljes életutat lefedje. Egy előremutató nemzet az idősekkel is törődik, lényegesnek tartja, hogy az időskort is ugyanolyan lehetőségekkel ruházzuk fel, mint az aktív éveket – fűzte hozzá.

Hornung Ágnes ismertette: a világ fejlett országaiban kitolódik az átlagéletkor, az egészségben eltöltött évek mind az egyén, mind a társadalom szempontjából egyaránt előnyt jelentenek. Beszélt arról is, hogy a 13 év alatt kialakított családpolitika pilléreit újabb elemmel egészítik ki, amelyeknek célja a testi, lelki és szellemi egészség megőrzésének támogatása minden életszakaszban.

A rendezvényen díjazták a legjobb klubvezetőket, majd ez érdeklődők előadásokat hallgathattak meg a gyaloglás és mozgás mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatásáról, illetve a klubvezetők megosztották tapasztalataikat.

Az országszerte gyalogló idősek klubhálózatba szervezése Monspart Sarolta nevéhez fűződik, az Idősek Tanácsának kezdeményezésére indult el, 2017-ben. Az volt az elképzelése, hogy összefogja és közösségé formálja a gyaloglóklubokat, a testmozgás és a kortárs kapcsolatok építésének céljából. Az alapító halála után a hálózat szervezését a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány végzi.

-MTI-