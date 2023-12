A tárgyalás során a két felsőoktatási intézmény kölcsönösen bemutatta egymásnak képzési programkínálatát. Ezt követően a kínai egyetem képviselői elmondták, hogy elsősorban a hallgatói csereprogramok és a tanárképzés terén keresik az együttműködést a egyetemünkkel.

A kínai delegáció tagja: Zhao Gangling (Dean of Electronic and Electrical Engineering School, Shangqiu Normal University), Zhou Yunzeng (Associate Professor of International Education School, Shangqiu Normal University), Cao Qingyan (Deputy Dean of International Education School, Shangqiu Normal University) és Li Jingjing (Section Chief of International Exchange Office, Shangqiu Normal University).

A Dunaújvárosi Egyetem részéről Dr. Pázmán Judit tudományos és kutatási rektorhelyettes, Gyöngyössy Katalin nemzetközi kapcsolatok igazgató, Vágó József nemzetközi kapcsolatok szakreferens és a Műszaki Intézet képviseletében Dr. Szabó Andrea egyetemi adjunktus voltak jelen.