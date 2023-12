A rendezvények kiemelt eseményeként a Pannon Oktatási Központ (POK) médiacsoportjának alkotásaiból tartott filmmaratont diákoknak és szülőknek Pachmann Péter, a csoport vezetője, aki már több mint 5 éve dolgozik együtt a gimnázium tanári karával.

„Fiatalgenerációs filmnyelv”

Munkáikat számos országos fődíjjal és diákfilmes fesztiválokon elnyert aranyéremmel jutalmazták. Pachmann Péter lapunknak elmondta, számára mindig is az volt fontos, hogy a Pannonos diákok a saját életüket, az őket mozgató társadalmi kérdéseket fordítsák le a maguk „fiatalgenerációs filmnyelvére”. A televíziós újságíró azt is kiemelte, hogy ezek a díjak egy hatalmas tantestületi összefogás eredményeként kerülhettek az iskolához, ahol Tóthné Kolmankó Diána és korábban Dukai László is nagyban segítette a médiacsoport munkáját. A mostani filmmaratonon a gimnázium elmúlt 5 évében forgatott filmeket lehetett megnézni. Köztük olyanokat is, amelyeket a Kulturális és Innovációs Minisztérium vagy a Miniszterelnöki Hivatal, illetve a Belügyminisztérium Oktatási Államtitkársága is elismeréssel jutalmazott. A filmmaratonon levetített, összesen 10 Pannonos alkotás szerteágazó témákban mutatja meg a mai gimnazista generáció viszonyát például a Hungarikum minősítéssel ellátott Vizsolyi Bibliához vagy éppen Radnóti Miklós verseihez. A vetítés szervesen kapcsolódott a Pannonos karácsonyi forgataghoz, hiszen a végzős tizenkettedikes osztályok karácsonyra készített filmjeit is meg lehetett nézni.

Fotók: POK

A német nyelv emeltszintű oktatása

A forgatag kezdetét megelőzte az immár hagyományosan megrendezett német idegen nyelvi verseny Mazán Vilmos és Markovicsné Gál Adrienne gondozásában, amelyet a város és a térség felső tagozatos általános iskolás tanulóinak rendeztek meg. A verseny létrejöttét a német nyelv gondozása inspirálta, hiszen sajnos kezd kikopni a német nyelv oktatása az általános iskolákból, néhány bázis-intézményt kivéve. A POK-ban a magángimnázium 2011-es indulása óta fontosnak tartják a német nyelv emelt szintű oktatását. A versenyre számos csapat nevezett. A verseny első három csapata az oklevelek mellet értékes jutalomban részesült, de minden résztvevő egy kellemes hangulatú délutánt tölthetett ezt követően az intézményben.

Játékos vetélkedők és kísérletek

Maga a karácsonyi forgatag nyelvi laboros játékokkal, iskolai vetélkedőkkel és meglepő, szórakoztató kémiai kísérletekkel is várta az érdeklődőket. Az immár hagyományossá vált nyílt napra számos, pályaválasztás vagy iskolaválasztás előtt álló diák érkezett a szüleivel. A hasznos előadások és kísérletek mellett a gimnázium éjszakai filmezést is beiktatott a programok közé, ahol forró csokoládéval és édességekkel kedveskedtek az érdeklődőknek.

Jótékonyság a szeretet jegyében

A karácsonyi forgatagon egy rendkívül nemes célt is kitűztek maguknak a diákok. A rendezvényen jótékonysági gyűjtést szervezett az iskola diák önkormányzata a Jószolgálati Otthon gondozottjainak támogatására, akiknek Mikulás napján is műsorral kedveskedett a POK drámaköre. A diákok és szüleik apró süteményeket készítettek saját kezűleg, csomagoltak ünnepi köntösbe, valamint forró teát- és csokit készítettek az adományozóknak.

Összeállította: Várkonyi Zsolt