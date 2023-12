Szepessy Lócsy Angéla a Törpi Bölcsi létrehozója a cicák mentőangyala férjével Szepessy Gergővel együtt már december elején elkezdték a készülődést. Igaz, náluk kicsit rendhagyóbb az ünnep. Elmondta:

- Nálunk nem lesz karácsonyfa, a sok kis mentett cica miatt nem is lehetne, de a Bagolyvárnál található hatalmas fenyőfát már december elején ünnepi díszbe öltöztettük, több tíz méternyi fényfüzér mellett csúcsdísz is került rá, melyet Gergő helyezett fel a fa tetejére. Így mindenki gyönyörködhet benne – mondja Angéla. - Mivel zárva lesznek az üzletek és a webáruházakból is hosszadalmasabb ilyenkor a kiszállítási idő ezért előre bevásároltam a cicáknak száraz tápokból, konzervekből, alomból, gyógyszerekből, illetve az ügyeletes állatorvosok listáját is beszereztem – folytatja Angéla. Majd azért mosolyogva hozzáteszi, idén, amikor összegyűlik a család apraja-nagyja ő fogja elkészíteni a karácsonyi vacsorát.