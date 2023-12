Adony December 2-án a II. Gasztropikniket és Bisztrót gyakorlatilag elmosta az eső. Szombaton újra próbálkoztak az adonyiak, ezúttal civil szervezetek összefogásának eredményeként adventi vásárra várták az kisváros és a környékbeli települések lakóit. A Vetus Salina Kulturális Egyesület, a Dunamenti Szent Orbán Borrend, a Hóvirág Foltvarró Csoport, az önkormányzat és sok-sok magánember segítségével jött össze Adonyban a gazdag szombat délutáni program

A rendezvénytéren délután két órakor kezdődött a vásár, kézműves sajtok, csecsebecsék, gyönyörű mézeskalács sütemények, mézeskalácsból készült adventi koszorúk, asztali karácsonyi díszek voltak a kínálatban.

Azt már megszokhattuk, hogy Adonyban nincs civil kezdeményezés, ami mellé ne állna oda a Szent Orbán borrend. Ezúttal is kitelepültek, házi süteményekkel, forralt borral, teával, pálinkával várták a vevőket, a nézelődőket.

Fotó: Aka

Sötétedés után a hangulatot még fokozta a szépen kivilágított rendezvénytér.

A szomszédos Sarlós Boldogasszony Római Katolikus Templom egy sétára és egy betlemes játékra várta az érdeklődőket. Mivel idén ünnepli a templom a 300 századik születésnapját, egész évben különböző programokkal várták a hívőket és a nem hívőket. Egy munkacsoport alakult azért, hogy méltóképpen megünnepeljék az évfordulót. Králl Gabriella vezetésével megmozdult a városban az egyházi élet. A templom történetéről — Takács Krisztina és Rózsafi János jegyzi — könyvet adtak ki, amit minden adonyi család ingyen megkapott. Valamint készült egy film is, amit a YouTube csatornán lehet megtekinteni.

Fotó: Aka

Szombaton a templomjárókat, akik szinte teljesen megtöltötték a templom belső terét, Rózsafi János és Lauber István kalauzolta, sok-sok érdekes történettel. A templom őstörténete 1686 után kezdődött, amikor a törökök kivonultak Adonyból, és betelepültek a római katolikus magyarok, valamint a németek, elsősorban svábok.

Lauber István az egyházi zászlókról és a templom harangjairól tartott előadást

Fotó: Aka

Rózsafi egy igazi régészeti különlegességet is megmutatott, az oltárkő (az oltár felső kőlapjának középső, kiemelhető, valamely szent vagy vértanú ereklyéit fedő része) eredeti fadobozát. Azt is megtudhattuk, Vetus Salina (Adony területén létezett római helyőrség neve) köveit is beépítették a templomba.

Rózsafi János (középen) érdekes történeteket mesélt a templom elmúlt háromszáz évéből

Fotó: Aka

Az Úr házának megtekintése után a Fabók Mancsi Bábszínházának (Fabók Mancsi és Keresztes Nagy Árpád) előadását tekinthettük meg, Jézus születéséről, Ha betér az Égi Király címmel ízes magyar nyelven, rengeteg humorral.