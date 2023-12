Az emberséges prof

Azok közé tartozom, akik diákként személyesen ismerhettem. Amikor a Nehézipari Műszaki Egyetemre, a mai Miskolci Egyetemre jártam 1980-85 között, már ő volt az egyetem rektora. Hőtant és áramlástant is tanított nekünk, kétszer is vizsgáztam nála ez utóbbi tárgyból. Az éves szemeszterhez egy záróvizsga tartozott, de félévkor szorgalmizni lehetett, amelyet közepes eredménnyel nála abszolváltam. A második félév a termodinamikai rendszer adiabatikus állapotváltozásáról szólt, amelynek beszámolója számomra nem úgy sikerült, ahogy azt szerettem volna. Hogy miért is mondtam el ezt a történetet? Nos, a professzor úr emberséges volt velem, átmentem.

„A termodinamika egy furcsa tudomány. Amikor az ember először tanulja, egyáltalán nem érti. Amikor második alkalommal megy át rajta, azt hiszi mindent ért, kivéve egy-két apróbb dolgot. Amikor harmadszor is végigmegy rajta rájön, hogy mégsem érti, viszont akkorra már úgy megszokta, hogy ez egyáltalán nem zavarja.” (Arnold Sommerfeld)

Én ezt az emléket őrzöm róla.