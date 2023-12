A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) egyesületi formában működő keresztény, civil szervezet, amely az értelmiséget igyekszik összefogni. Hiszen, ahogy a szövetség honlapján is olvasható, hitvallásuk szerint minden egészséges nemzetnek szüksége van értelmiségi rétegre, amely élére áll. Mint írják különösképpen érvényes ez a keresztény értelmiségre, a jelző a szövetség nevében ökumenikus irányt is jelez.

Fotó: Laczkó Izabella

A KÉSZ 1989-ben alakult Csanád Béla professzor irányításával, aki az akkori Hittudományi Akadémia gyakorlati teológia tanszékvezető tanára volt. Az egyesületet először budapesti szakmai csoportok szövetségeként hozták létre, majd hamarosan megalakították a vidéki, helyi csoportokat. Az egyesület újabb lendületet vett, amikor 1997-ben az alapító elnök halála után Osztie Zoltán teológia tanárt, plébánost választották az élére. Ekkortól még markánsabb, egységes, konzervatív arculatot kapott a szervezet. Minden intézménynek szüksége van arra, hogy fejlődjön, a fejlődés pedig mindig változást is jelent. Ennek szellemében választott új elnököt a KÉSZ küldöttgyűlése 2016 novemberében Makláry Ákos parókus személyében, aki egyfelől biztosítja a folyamatosságot, de a változást is. Jelenleg hetven helyi csoportban közel háromezer fős tagság alkotja a szervezetet, behálózva az egész országot. A dunaújvárosi csoport is 2016-ban alakult, jelenleg közel harminc tagot számlál.

A KÉSZ helyi szervezetének elnökétől, Kozma Ferenctől kapott lapunk meghívást a csoport adventi záró eseményére, amelyre december 12-én délután került sor az evangélikus templom különtermében. A keddi alkalom felnőtt bibliaórával kezdődött Stermeczki András evangélikus lelkész vezetésével.

Fotó: Laczkó Izabella

Majd Kozma Ferenc köszöntőjét és tájékoztatóját hallgathatták meg a jelenlévők. Aki elmondta, hogy december 10-én ért véget egy öt éves programsorozat, amely során a szövetség dunaújvárosi tagjai az advent időszakában meglátogatták a – kapcsolat elmélyítés jegyében-dunaújvárosi egyházakat. Így az elmúlt vasárnap a Baptista templomba voltak hivatalosak, ahol az istentisztelet után Braun Ervin vezető lelkész tájékoztatta szervezetüket a baptista egyházról, a dunaújvárosi közösségről, a vasárnapi alkalmaikról és a templom építéséről is.

Fotó: Laczkó Izabella

Az elnök arról is beszámolt, hogy november elején volt a szövetség küldött gyűlése. Ahol több, a helyi szervezet életét is befolyásoló témában döntöttek. Így a KÉSZ kongresszust, amelyet minden évben a parlamentben tartanak, jövőre szeptember 11-én rendezik meg. A közös zarándoklatot pedig október 1-én, Andocsra tervezik majd.

Kozma Ferenc a szélesebb áttekintés után a helyi csoport tevékenységét foglalta össze. Képes prezentációjával felelevenítette az elmúlt hét év közös programjait, eseményeit, a helyi csoport mintegy tizennégy saját szervezésű zarándoklatát és az együtt megélt élményeket a központi szervezésű események során. Természetesen beszéltek a tervekről is, így az is szóba került, hogy képes emlékeiket szeretnék albumba rendezni.

Fotó: Laczkó Izabella

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének adventi zárórendezvénye kötetlen beszélgetéssel ért véget. A hangulat az esemény során egyszerre volt letisztult és magasztos, amely nem csoda, hiszen lelküket először imával készítettek fel, majd végezetül a tagok által saját kezűleg készített ízletes süteménnyel, sós finomságokkal és az összetartozás őszinte örömével tették valódivá az ünnepi találkozót.