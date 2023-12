Kis túlzással élve a karácsonyi ajándékokat, valamint az ünnepváráshoz szükséges apróságokat is be lehetett szerezni itt. A kézművesek évről évre szebb termékeket kínálnak, legyen az asztaldísz, adventi koszorú, karácsonyfára függő dísz, horgolt játék vagy ékszer. A szülői szervezetet képviselő anyukák is igazán kitettek magukért, náluk is csodás díszeket és sütiket lehetett megvásárolni. Itt a befolyt összeg teljes egészében a gyerekekhez kerül.

14 órakor a Győry-kastély dísztermében Szeleczky Csaba plébános közreműködésével fellobbant a várakozás második gyertyája, mely a reményt szimbolizálja.

A gyertyagyújtást követően Bogó Anikó vezetésével gyermekaerobik bemutatót tekinthetett meg a közönség. A kicsik (óvodások és kisiskolások) bő másfél hónap alatt készültek fel erre az eseményre és a kitartásuk meghozta a sikert ugyanis vastapssal jutalmazta a közönség a produkciójukat. A fellépés után nyílt meg a mézeskalács kiállítás, mely a Baráth Valéria vezette szakkörök résztvevőinek keze munkáját dicsérik. A látogatók nagy örömére mézeskalácsot is kóstolhattak.

Fotó: Szentes Kitti

Délutánra egyre jobban hűlt a levegő így még jobban esett a forralt bor, a tea, de a kürtöskalács is folyamatosan készült és jutott mindenkinek. Oláh István, a település polgármestere halászlevelet főzött és osztott a kilátogatóknak.

Fotó: Szentes Kitti

A perkátai Kunné Kerekes Marianna és férje standjánál pedig szebbnél szebb torta- és süteményszeletek sorakoztak, mindenki talált az ízlésének megfelelőt, legyen az sajttorta, vagy egy kicsit felturbózott csokitorta. A szintén perkátai Kiss Veronika vagy, ahogyan többen ismerik Nika csodálatos termékei, legyen az őzikés adventi koszorú, ledfénnyel kivilágított kis házikó, karácsonyi manó mind megtalálható volt a standjuknál.

Fotó: Szentes Kitti

15 órakor megérkezett a gyönyörű fekete paripa húzta hintón a várva várt mikulás. Óriási puttonnyal, csengővel járta végig az árusok standjait és szaloncukrot osztogatott, majd elfoglalta hatalmas foteljét és minden gyermek beszélhetett vele pár szót. A bátrabbak verset mondta vagy énekeltek, a jutalmuk pedig egy kedves kis plüss, valamint szaloncukor volt.

A délután további részében az Orbán Zsolt és Reiprich Gábor gitárduó varázsolta el a hallgatóságot szebbnél szebb dallamokkal, majd a zeneiskolások előadása következett, végezetül pedig a helyi óvónők énekkara fakadt dalra.

A kitelepülők között jelen volt még az Őzikert. Papp Péter, a tulajdonos becsületkasszát nyitott és a nála megvásárolható díszek, mágnesek, gyönyörű kézzel készített babák mind megvásárolhatóak voltak. Az ezekből befolyt összeget teljes egészében az Őzikert javára fordítják majd.

Az esemény zárásaként pedig egy szabadtéri filmvetítésre várták a bátrabbakat, akik kevésbé fáztak. Horváth-Farkas Ágnes a rendezvény szervezője elégedetten nyugtázta a napot, a sok munka meghozta a gyümölcsét, mindenki jól érezte magát, üres kézzel senki nem tért haza.