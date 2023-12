Gyenes Éva, a Dunaújvárosi Óvodák Intézményvezetője és a DLSZ Gyermek és Ifjúsági Bizottságának alelnöke így nyilatkozott az Ovi Fociról: - Mindig nagy izgalommal készülnek a Dunaújvárosi Óvoda nagycsoportosai az Ovi Focira. A mostani esemény jól illeszkedik a decemberi ünnepekhez, így a bajnokság is a Mikulás-váráshoz csatolódik. A Mikulás most is megérkezett, akinek a puttonyában ajándékok lapultak. Az ajándékozás után üdítővel, pizzával kínáltuk meg a gyerekeket a Carissa SE és a Diabló pizzéria segítségével. Mi szervezők azon vagyunk, hogy minden forduló emlékezetes legyen a kicsik számára, hiszen a célunk az, hogy sportos, egészséges lelkületű gyermekeket neveljünk, akik továbbviszik a mozgás fontosságát, a mozgás örömét.

A küzdelmekre ezúttal sem lehetett panasz a csapatok nagyon komolyan vették a mérkőzéseket, senki sem adta könnyen meg magát.

A torna végén mindenki éremdíjazásban részesült, a serlegek is gazdára találtak.

Májusban az Eszterlánc, szeptemberben a Napsugár tagóvoda volt a házigazda. A tegnapival tehát három fordulót teljesítettek a csapatok. A legtöbb gólt, így a legtöbb pontot, tizenhatot a Margaréta tagóvoda szerezte.

A mostani eseménnyel befejeződött az óvodák számára a 2023-as sportév, folytatás jövő tavasszal!