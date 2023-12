Egy ilyen program megszervezése több napos munkával jár és kellő körültekintéssel kell elvégezni. Egy csoport felméri a rászorulók létszámát, a rendelkezésre álló javakat, megállapítja, hogy hány embert lehet belőle méltó módon megajándékozni. Az érintetteket kiértesíti és a raktárban elkezdődik a csomagolás.

A finom minőségen van a hangsúly

És a legtöbb esetben, mint például legutóbb, egy finom meleg étel elkésztésére is felkészülnek, amit az adott napon kiadagolnak a csomagokért érkezőknek. Ebben az esetben a finom minőségen van a hangsúly, hiszen Jákli Viktor, aki a legtöbb esetben saját maga áll a bográcsok mögé azt vallja, hogy „csak olyan ételt szabad kiadni, amit magunk is elfogyasztanánk, vagy a barátainkat is megkínálnánk vele.” Ezek után a következőket tudtuk meg tőle.

-Ezen a napon százhatvan családról gondoskodtunk. Tartós élelmiszert, ami a Sparban az „Adni öröm” akcióban gyűlt, mellette lisztet, amit a dunaföldvári malom, a GOF Hungary adományozott nekünk, és kaptak a Beszédes József általános iskola tanulói által gyűjtött élelmiszerből is.

Nagyon sok gyermekeknek való „cipős doboz” ajándékot is kaptunk, a Bajorországból Niederaichbachből hozzánk látogató máltásoktól.

Mellette meleg étellel is tudtunk szolgálni az érintetteknek. Az egyik bográcsban csirke gulyást, a másikban toroskáposztát főztünk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a mai segítségnyújtáshoz.

Mindig jobbat szeretne

- A hátra lévő napokra is maradtak feladataink, hiszen például a maradék csomagjainkat ki kell vinnünk azoknak, akik az állapotuk miatt nem tudtak bejönni érte, vagy a környékbeli településeken élnek.

Egy év értékelése mindig relatív eredményeket hoz. Én örök elégedetlen vagyok a munkánkkal, mert mindig jobbat szeretnék. Ezt a munkát, ami sok törődéssel, a siker érdekében ugyanannyi zsörtölődéssel is jár, aligha lehet tökéletesre teljesíteni, mert a kihívások szinte naponta változnak. Most így sikerült.

Sok volt a feladat, év végére elfáradtak mindannyian

A kiosztásra váró élelmiszer elfogyott, a csomagok, amikhez a zsírt és a burgonyát magunk vásároltuk, tartalmasak voltak. A meleg étel készítése és kiadagolása ekkora adagban, három – négy embernek is nagy munkával jár.

E nélkül is, így az év végére alaposan elfáradtunk mindannyian. Az életkorunk miatt egyre kevesebben vagyunk, ezért szívesen várjuk a fiatalabbakat, hogy közénk állva folytatni tudjuk a szolgálatunkat, amire változatlanul nagy szükség van.