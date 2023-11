A sajátos nevelésű igényű gyermekek és családjaik életminőségének javítása érdekében alakult civil szervezet ősz búcsúztató eseményére ezúttal kifejezetten érintett családokat vártak – a szervezők szándéka szerint – a nagykarácsonyi Ma No Ka tanyára. Az alapítvány elnöke a következőket mondta el a halloweeni parádéról.

Fotó: Török Tímea

– A rendezvényünkre kijelölt első napot elmosta az eső, és a másodikkal is épp hogy szerencsénk volt. Még délelőtt esett és a tanyát eláztatta az őszi áldás, de a polgármestertől kölcsönkaptuk a szomszédos telket és végül óriás bulit csaphattunk. Ezért hálás köszönettel tartozunk Scheier Zsoltnak. Túlzás nélkül állíthatom, végül alig akartunk hazamenni még annak ellenére is, hogy az időjárás késő délután a hőmérséklet lehűlésével már valódi őszi arcát mutatta, de a jó kedv és a vidámság még reflektorfénynél is kitartott. Számos programmal készültünk. Ellátogatott hozzánk Lakatos Norbi, a vaklufis, aki egyben alapítványunk nagykövete és rendszeres vendége rendezvényeinknek. Most is „luficimbiket” hajtogatott a gyerekeknek. Tokai Zsuzsi arcfestő gyönyörű maszkokat festett az arcocskákra. A vállalkozó kedvűek lovaskocsival is utazhattak, Szopori Zsolt jóvoltából. Fridrich Laura a Ma No Ka tanya Szellő nevű pónijával lovagoltatta a gyerekeket. Fontos szereplő volt Maroda Frida is, ő volt a „nasizsák” cseppet sem szigorú őrzője. A segítőkkel együtt az alapítvány kuratóriuma is jelen volt és újraélhettük gyermekkorunkat vendégeinkkel közösen. Civil szerveztünk közössége részt vehetett a boszifutó- és talicskatoló-versenyen, zsákban futáson és az elmaradhatatlan tökfaragáson, amelyhez a Király virágkertészet felajánlásából tudtunk mindenkinek tököt biztosítani. Ennek eredményeként boldog gyermekkacajok érkeztek mindenfelől – mondta Kostyák Eszter.

Fotó: Török Tímea

– Nagyon köszönjük, a családoknak, hogy eljöttetek és közösen tölthettünk egy vidám délutánt. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, hiszen az év végéig még több aktivitásunk lesz. Folyamatosan napirenden van az a törekvés, hogy létrehozzunk egy speciális általános iskolát sajátos nevelésű igényű gyerekeknek. Célunk megvalósítása érdekében a közelmúltban gyűjtést is hirdettünk. Felhívásunkra szépen gyűlnek az adományok, amelyet ezúttal is nagyon hálásan köszönünk. December 16-án a Munkásművelődési Központban tartjuk majd a mikulás bulinkat. A nagyszakállún kívül érkezik majd a gyerekekhez Lui bűvész és a szülőkhöz, szakemberekhez Fekete Gy. Viktor autizmus tapasztalati szakértő – mondta el Kostyák Eszter.