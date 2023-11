– A pozitív gondolatok segítik a gyógyulást – vallja mindenki Katicája, aki nagyon hálás barátainak, hogy összefogtak a gyógyulásáért. Mint mondta, ő egy percig sem adja fel, ahogy tette néhány évvel ezelőtt is. Kislánya, a három éves Lilla élteti a harcban. Párja mindenben segítségére van. Ahogy Zámbó Katica meséli a kemoterápia közepette is: „A gyógyulás létezik!”

Barátok, ismerősök fogtak össze, hogy a jótékonysági bál teljes bevételével hozzájáruljanak kór legyőzésében: – A teljes büfé, bál és tombola bevételét neki ajánljuk, sőt aki szeretne, de nem tud ott lenni a november 17-i eseményen, támogatói jegy vásárlásával is segíthet. Szinte azonnal összefogott az egész falu, amint kiderült, hogy kiújult Katica betegsége. Nem is volt kérdéses, hogy segítünk, ahogy tőlünk telik, ő is rengeteg jótékonysági gyűjtésből kivette a részét kézműves alkotásaival. Csupa szív ember, nagy szeretet veszi körül, mindenben mellette állunk ezen a nehéz úton, és meg fog gyógyulni! – tekintettek bizakodva a jövőbe a szervezők.

Forrás: feol.hu