Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szerda délelőtt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke annak apropóján, hogy egy évek óta zajló perben hozott végleges döntést a Kúria, amely érinti vármegyénket, a szomszédos kistelepüléseket és Dunaújvárost is.

Előzményként az elnök vázolta, hogy 2021 júniusában Fejér vármegyében is létrehoztak egy úgynevezett különleges gazdasági övezetet, amelyet Rácalmás, Kulcs, Adony és Iváncsa alkot.

A gazdasági övezetekről szóló törvényben részletezik, hogy három tényező indokolhatja a létrehozásukat. Ilyen például az, ha ötmilliárd forintot meghaladó beruházásról van szó; ha a vármegye területének jelentés részére kiható gazdasági beruházásról van szó; illetve, ha munkahelyek elvesztését akadályozhatják meg vele vagy, ha újakat teremthetnek. A „Duna-mente-Fejér megye” különleges gazdasági övezet megfelel ezen kritériumoknak, hiszen az SK Innovation esetében mintegy 681 milliárd forintos beruházásról van szó, amellyel 2500 új munkahelyet teremtenek, de emellett a Yaris Cabin és a Hankook bővítése is több száz új munkahelyet eredményezhet. Mint azt az elnök elmondta, örömmel vették a gazdasági övezet létrehozását vármegyénkben, hiszen az így keletkező iparűzési adóbevételek elosztásával az érintett településeken lakók életkörülményei jelentősen javulhatnak.

Fotó: Várkonyi Zsolt

Igen ám, de a dunaújvárosi önkormányzat, és Kálló Gergely, az akkori országgyűlési képviselő politikai és jogi szférában is támadást indított az övezet létrehozása ellen. Még a 2022-es országgyűlési választások tétjéül is azt jelölték meg, hogy ez egy népszavazás is lesz, és ha az emberek Kállóra szavaznak, akkor az övezet ellen is szavaznak, ha pedig a kormánypárt jelöltjére, dr. Mészáros Lajosra szavaznak, akkor az övezet mellett voksolnak- vázolta az elnök. Aztán a többség a Fidesz-jelöltjét támogatta, és mintha ez a politikai aspektus nem is lett volna, innentől kezdve csak jogi síkon ment tovább a küzdelem.

A székesfehérvári bíróság hozott először döntést a témában, amely már akkor is kimondta, hogy nincs jogalapja a dunaújvárosi önkormányzat követelésének. Dr. Molnár Krisztián hangsúlyozta, ők már akkor is mondták az önkormányzatnak, hogy fogadják el a döntést, s ne terheljék további kiadásokkal a dunaújvárosiakat. Ettől függetlenül a városvezetés minden lehetséges fórumot végigjárt, de az lett a vége, hogy a legfelsőbb szintű bírói testület, a Kúria helyben hagyta a székesfehérvári döntést.

Kérdésünkre az elnök vázolta, hogy ez a végleges határozat azt is tartalmazza, hogy a mintegy tízmillió forintos perköltséget az önkormányzatnak kell kifizetni. Ráadásul ez csak a rácalmási önkormányzattal szemben indított pere volt a városvezetésnek, emellett még több per is folyamatban van ugyanebben a témában, amelyekben a most meghozott döntés alapján ugyanúgy ki fogják mondani, hogy nincs jogalapja a követelésüknek (kétségünk ne legyen, ezt nyilván a város büdzséjéből fogják kifizetni).

Dr. Molnár Krisztián arról is szólt, hogy egy adott településen keletkező adóbevételek az ott élőket illetik meg. Dunaújvárosban itt van a vasmű, amelynek megmentésében köszönet illeti a kormányt, egyúttal azt is javasolja az önkormányzatnak, hogy segítsék inkább a helyi vállalkozások kibontakozását, eképpen is van lehetőség több iparűzési adóbevételre szert tenni, s ne a szomszédos kistelepülések adóit vegyék el.