Az általános ismertető alkalmával a tanulók egyebek mellett megtudhatták, miért érdemes a technikumot választani, hogy épül fel a felvételi rendszer, és milyen ágazatok vannak az iskolában. Ezt követően külön helyszíneken részletesebben is bemutatták az ágazatokat, a résztvevők itt információt kaptak az egyes ágazatokkal kapcsolatos követelményekről, a tanult tárgyakról, valamint a továbbtanulási és karrierlehetőségekről is. A nyílt napon továbbá az iskola épületét is bejárhatták a leendő kilencedikesek és hozzátartozóik. A rendezvény alatt az intézmény szinte minden pontján tanárok és diákok várták a vendégeket, akik készségesen segítették a választás előtt álló fiatalokat.

Gloczné Behon Marianna, az iskola szakmai és általános igazgatóhelyettese elmondta, nagyon örülnek, hogy ennyien ellátogattak a rendezvényre, és remélik, hogy a nap folyamán strukturált módon átadott információk megkönnyítik a továbbtanulással kapcsolatos döntést.