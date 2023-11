A népdalkör a hónap elején a III. Kodály Zoltán Népzenei Találkozón vett részt Dunapatajon. Olvasóinknak egy kóruspróba előtt számoltak be nagy sikerű szereplésükről és a minősítő fellépés részleteiről a Szabadság úti próbatermükben.

- A KÓTA minősítés elsődleges célja, hogy elősegítse a nem hivatásos énekkarok munkájának szakmai előrelepését, a kórusok rendszeres tevékenysége mellett másféle szakmai kihívást nyújtson, valamint serkentse az együttesek szakmai színvonalának emelkedését. A közös minősítések során kiváló lehetőség nyílik más együttesek szakmai munkájára való rálátásra, kapcsolatok kiépítésére is. Fontos leszögezni, hogy a népdalkör irányítása Fáncsikné Hamar Éva vezetőből, dr. Horváthné Lázás Gabriella művészeti , és Bölcsföldi Ferenc a zenei vezetőből áll. De alapvetően egy amatőr együttes vagyunk és heti két alkalommal próbálunk - mondta dr. Horváthné Lázár Gabriella.

Fotó: LI

- Számunkra a dunapataji fellépés jóval túlmutatott egy találkozón. Ugyanis a minősítőn neves zsűri előtt szerepeltünk. Ez olyan jelentős előrelépés számunkra, amely komoly szakmai megmérettetés és visszajelzés a munkánkról, amelyben eddig még nem volt részünk. Pont ezért terveink között szerepel, hogy az országos megmérettetésen is részt vegyünk majd, amelyhez a pályázati anyagunkat már elkészítettük. Ezúttal repertoárunkban bordalok és szerelmi dalok is szerepeltek. Dalválasztásaink tudatosan jelentek meg a Pentelei hagyományok és a mezőföldi dalok is, amelyet az értékelésben is elismertek, hogy tájegység-azonos volt - tette hozzá.

- A zsűri kiemelte a tiszta, egységes hangzást és az élményszerű előadásmódunkat, amely egyértelműen megmutatta mennyire szeretünk énekelni. Ebben pedig az is nagy szerepet játszik, hogy nem egyszerűen csak együtt éneklünk, hanem mi egy olyan énekelni szerető közösség vagyunk, amely sok barátsággal, szeretettel működik, mint egy család. Szívesen megosztanánk élményeinket, ezért várjuk körünkbe a hasonló gondolkodású, énekelni vágyó hölgyet és férfiakat- fejtette ki dr. Horváthné Lázár Gabriella művészeti vezető.