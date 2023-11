Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei gyertyagyújtásokat szerveznek minden adventi vasárnapon a Piac-téren. Az első alkalommal, december 3-án avatják fel idén is a város betlehemét, amely - a korábbi évtizedek hagyományai szerint - most is a Manóvár Óvoda és Bölcsőde dolgozói közösségének keze munkáját dicséri. Az eseményen résztvevők láthatják az óvodások műsorát, valamint hallhatják a Napsugár Asszonykórus műsorát.

Advent első vasárnapja Rácalmáson 2022-ben

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

December 10-én, a második vasárnapon a Jankovich Miklós Általános Iskola ad műsort, december 17-én a Glória Kamarakórus, a Rácalmási Barina Néptáncegyüttes felnőtt csoportja, valamint a Rájátszik előadása lesz látható és hallható. A negyedik adventi vasárnapon, december 24-én Schrick István polgármester ünnepi köszöntőjét hallgathatják meg a rácalmásiak, amit a szentestére való tekintettel a Rácalmás TV is közvetít.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

A rendezvény ideje alatt idén is kézműves- és/vagy süteményvásárral, forróm itallal várják a résztvevőket a Piac-téren. KE