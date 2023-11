Azt nem jelenthetjük ki, hogy az utóbbi időszakban ne lett volna csapadék, ezért kíváncsian érdeklődtünk, hogy helyrejöttek, avagy nem a dolgok.

– Most azt mondhatom, a helyzet nem rossz – kezdte Márkli János. Októberben a vetést úgy kezdtük, hogy annyira száraz volt a talaj, gyakorlatilag érdemi munkát nem tudtunk végezni. Csak por és rög volt, nem kelt ki semmi. Október 21. után azonban megkaptuk a várva várt esőt, harmincöt millimétert mértünk. Meg is indult a csírázás, kikeltek a növények és szépen fejlődnek.

Ugyancsak a legutóbbi beszélgetésünkkor említette az ügyvezető, komoly problémát okoz az értékesítés. Teli vannak a tározók, a szárítók, a kukoricát nem tudják hol elhelyezni. Most viszont azt mondja Márkli János, hogy a kukorica nyereséget fog hozni.

– Sokkal jobb a termésátlag, mint tavaly. Arról nem is beszélve, hogy az egy évvel ezelőtti rossz termés miatt kevesebbet vetettek a szakemberek kukoricából, mint azt megelőzően. Ezért piacképes lett a kukoricánk, és azt is hozzá szeretném tenni, hogy tavaly másfél-két tonna volt hektáronként a kukoricatermelésünk, most tíz tonnánál tartunk. A dunaföldvári Pannonia Bio Zrt. a legfőbb felvásárlónk, legutóbb ezer tonnát vett meg tőlünk, ez megkönnyíti a helyzetünket.

Az ügyvezető negatívumként megemlítette a búzát, és azt is, a legnagyobb piacuk az olasz nem vásárol fel, ez a „pálya” nem indult be, komoly értékesítési gondjaik vannak. De összességében most pozitívnak látja a helyzetet.

A kukoricáról: az uniós adatok szerint Magyarországon jelentősen javult a szemes kukorica várható termésátlaga, a 8,20 tonnás hektáronkénti átlagtermés tizenhét százalékkal magasabb az elmúlt öt év átlagánál és száznegyven százalékkal haladja meg a tavalyit.

A kukorica nyereséget fog hozni a cégnek

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A napraforgó várható termése csökkent Romániában, Bulgáriában és Görögországban)de ezt ellensúlyozza Franciaország és Magyarország javuló terméskilátása. Az uniós előrejelzés szerint a Magyarországra becsült 3,26 tonnás hektáronkénti termésátlag 18 százalékkal magasabb az elmúlt öt év átlagánál és 69 százalékkal a tavalyinál.

Érdemes megtekinteni a két háborús fél – ukrán, orosz –adatait is. Ukrajna középső részét forró és száraz időjárás jellemezte augusztus közepén, a kukorica terméskilátásai nagyon jók maradtak, történelmi magasságokban is alakulhat a terméshozam.

Oroszország európai részén az őszi és tavaszi búza terméskilátásai kedvezőek, a termés minősége viszont sok területen problémás a csapadékos időjárás miatt, ám összességében a kukorica terméskilátásai az ötéves átlag fölött vannak.

Visszatérve a Pentele Zrt.-hez. Márkli János egy évvel ezelőtt azt nyilatkozta, lehet a következő időszakban nem vetnek kukoricát. Szerencsére nem így történt, hiszen most a kukorica a „zászlós hajója” a pentelei gazdáknak, hiszen arról ne feledkezzünk el, hogy a Pentele Zrt. a környező települések felvásárolója is.

