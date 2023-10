A rendhagyó kezdeményezés története 2020-ban kezdődött. Akkor a Kulcsi Krónika szerkesztőinek fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy a közösség együtt fejezze ki a szeretetét a pedagógusok, a gyerekek érdekében tevékenykedők iránt. Akkor ugyanis a koronavírus-járvány első hulláma miatt életbelépő korlátozások nem tették lehetővé a pedagógusnap megünneplését. Ezért ősszel a lezárások feloldása után, egy szavazást követő közös rendezvénnyel fejezhették ki köszönetüket Kulcs lakói a tanárok, óvodai és bölcsődei dolgozók, illetve olyan kulcsi civilek, civil szervezetek, hivatalnokok és közéleti személyiségek irányába, akik szerintük a legtöbbet tesznek a településen élő gyermekekért.

Minden évben, így idén is megdöbbentően nagy érdeklődés övezte a szavazást. Most is öt kategóriában voksolhattak a kulcsiak. A szokásos módon idén is bárki javaslatot tehetett a szakmai díj odaítélésére akár online, akár a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára leadott, az újság hátuljából kivágott szavazólappal.

Fotó: Laczkó Izabella

Az október 26-án , a kulcsi polgármesteri hivatal dísztermében megrendezett eseményre mindenkit meghívtak a szervezők, aki akár egyetlen szavazatot is kapott, hogy tolmácsolják nekik a rájuk szavazók nagyrabecsülését. A díjátadó ceremónia résztvevőit elsőként Létay Ildikó, a könyvtár vezetője köszöntötte, majd a szót Jobb Gyula polgármester vette át és köszöntötte a vendégeket.

– Nagy örömömre szolgál, hogy ismét ilyen sokan eljöttek. A rendezvény alapító szándékát céljaink között a legfontosabbak egyikének tartom. Ezért is hangsúlyozom, hogy településünk gyermekbarát kíván lenni. Ennek érdekében fejlesztünk játszóteret, bővítjük az egészségházat és más mellett a gyermekorvosi rendelőt is, építünk új bölcsődét, bővítjük az óvodai férőhelyeket, vagy újítjuk meg az iskolát. Mert gyermekeink, unokáink a legfontosabbak, hiszen ők a jelenünk és ők a jövőnk is. Polgármesterként és nagyapaként is szeretném megköszönni a jelenlévők áldozatos munkáját – mondta el Jobb Gyula, Kulcs polgármestere, majd átadta a szót az egyik ötletgazdának. Rizmayer János egyebek mellett a következőket mondta el:

– Köszönöm polgármester úrnak és a Kulcs Községi Önkormányzatnak a támogatását, köszönöm a szervezésben közreműködő valamennyi segítő munkáját, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy ma újra itt lehessünk, hogy méltó módon ünnepelhessünk, és ismét megköszönhessük az itt jelenlévők munkáját. Kiemelném a szervezésben oroszlánrészt vállaló Létay Ildikót és Király-Dienes Annamarit, aki sajnos ma nem lehet jelen, de távollétében is drukkol a rendezvény sikeréért.