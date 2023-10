Szeptember elején egy bölcskei kisfiút kezeltek a Szent Pantaleon Kórház sürgősségi traumatológiai szakrendelőjében, a csonttörés miatt a kisfiú gipszet is kapott. Mint arról az egészségügyi intézmény beszámolt, az eset után a kisfiú anyukája, Keresztes-Sztupa Mercédesz Bölcskén felkereste a Bölcs Kelemen mesés sétáló önkéntesét, Botosné Verba Ágnest, akinek a segítségével plüssjátékok gyűjtésébe kezdtek, hogy a kórházba érkező és ellátásra szoruló gyermekeket valamivel meg tudják vigasztalni, vagy jobb kedvre tudják deríteni. A meghirdetést követően másfél hét alatt 990 darab szép állapotú plüss érkezett az általuk megjelölt gyűjtőpontokra. A bölcskeiek szinte egy emberként álltak a kezdeményezés mellé, és pár nap alatt több száz plüssöt kaptak Madocsáról, Tengelicről és Baracsról is. Szeptember közepén Keresztes Flórián a traumatológiai kontrollra anyukájával, valamint Ágnessel két autóval és több zsák plüssel érkeztek. Az óriási mennyiségű plüssből nemcsak a sürgősségi traumatológiai szakrendelés, hanem a csecsemő- és gyermekosztály, valamint a Fül-Orr-Gégészeti osztály is kapott, olyan osztályok, ahol gyermekeket kezelnek és vigasztalásként „ajándékot” választhatnak. Az öröm még tovább fokozódott, amikor Ágnestől egy olyan táblát kaptak, amelyen egy QR kód található, melyről egy leolvasó applikáció segítségével mesét tudnak hallgatni a gyermekek. A kórház az általuk kezelt gyermekek nevében is köszöni a szervezőknek és az adományozóknak a játékokat.