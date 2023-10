Világszerte elstartolt a Code Week, azaz a kódolás hete, amelynek lényege az algoritmikus gondolkodás és a kódoláshoz szükséges készségek előtérbe helyezése, valamint az évtized egyik kulcskompetenciájának fejlesztése – számolt be róla az iskola. A technikum a Meet & Code pályázat keretén belül 400 Euró összegű támogatást nyert el nyitott és ingyenes programok megvalósításához. A sikeres pályázat eredményeként a középiskola csakúgy mint tavaly, idén is megrendezhette nagyszabású rendezvényét Bánki Kódmentor 2.0 néven. A program során a technikum három évfolyama állított össze érdekes és izgalmas feladatokat, ezek megoldásának pedig a Móricz Zsigmond Általános Iskola negyedikesei vágtak neki.

A bánkisok Antaliné Miss Lilla tanárnő mentorálásával ezúttal is egy igazán komplex projektet valósítottak meg. Az rendezvény alkalmával nem csak az iskolák, de a korosztályok közötti összefogás is létre jöhetett. Míg a technikum szoftverfejlesztő ágazaton tanuló diákjai a projekttervezés és a felhasználói igényekhez igazodást, illetve a szociális kompetenciáik erősítését valósíthatták meg, az együttműködésben résztvevő Móricz iskola 53 diákja egy motiváló közegben ismerkedhetett meg az informatika világával – emelte ki a középiskola.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az alsós tanulóknak először egy kvízfeladatot kellett megoldaniuk számítógépen, majd 6-7 fős csapatokra osztva különféle játékos állomásokat is teljesítettek. A gyerekeket mentorok segítették, akik idén nem csak az algoritmizálás, hanem a technikum rendelkezésére álló, programozható eszközök használatába is bevezették a kicsiket, miközben közösen igyekeztek megoldani a kihívásokat. A kisdiákok egyebek mellett megismerkedtek a kódolással és a Python programozási nyelvvel, de feladataik közé tartozott a robotirányítás, akadálypálya teljesítése, és kiterjesztett valóságot használó színező használata is.

A bánkis mentorcsapatok talpraesetten segítették a kicsiket a feladatok megoldásában, akik hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a változatos kihívásokba, és egy remek délutánt töltöttek együtt a kódolás világában.