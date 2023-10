Az őszi időszakban, amikor egyre több zöldhulladék keletkezik a kertekben, intenzívebben merül fel a kérdés: mit kezdjünk az összegyűjtött falevéllel, apró gallyakkal, ágakkal?

Rácalmáson is elsődlegesen komposztálással javasolják (és kérik) a kerti zöldhulladék ártalmatlanítását. A hulladékszállító által elfogadott zöldzsákokat is kapnak a lakók, azokba is gyűjthetik a nem komposztálható, de lebomló anyagokat.

Ha minden kötél szakad, és muszáj tűzgyújtással megszabadulni a zöldhulladék egy részétől, akkor a következő a szabály:

Az avar és kerti hulladék égetése december és január kivételével minden más hónapban első csütörtökén és pénteken végezhető el Rácalmás területén.

A fenti időponttól eltérni csak kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (például: eső, szél, köd stb.)lehet ebben az esetben és a következő hét csütörtökön és pénteken gyújthatnak alá a száraz kerti hulladéknak.

Az égetést 14-22 óra közötti időszakban lehet végezni.

A következő időpont: 2023.október 5-6.

Rossz idő esetén: 2023.október 12-13.

Az önkormányzat vezetői felhívják a lakók figyelmét arra, hogy kizárólag száraz hulladéknak gyújtsanak alá, mert az eső áztatta, nyirkos avar, lomb vagy gally nem gyullad meg, csak füstöl és beteríti az egész udvart és a környéket is. A füst pedig azon túlmenően, hogy káros, fel is bosszantja a szomszédokat, az utcában lakókat.