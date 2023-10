A versenyen négy kategóriában indulhattak a jelentkezők: fajtatiszta, fajtajellegű, keverék és fiatal felvezetők, ebből három kategóriában hét évnél idősebb kutyákat nevezhettek. A megmérettetésen a zsűri figyelembe vette az állatok küllemét, mozgását, kondícióját, szőrzetét, valamint az összhangot felvezetőjükkel. Mindezt 1-től 5-ig terjedő skálán pontozták, továbbá Kivágó Mónika, a szigetszentmiklósi kutyaiskola vezetője és nemzetközi bíró szóban is értékelte, véleményezte a bundások szépségét. Szoros verseny volt, hiszen a kutyák egytől egyig remek állapotban voltak, de végül megszülettek az eredmények. A versenyzőket kategóriánként díjazták, a négylábúak és gazdáik serleget, érmet és oklevelet is kaptak, sőt még közönségdíjas bundást is jutalmaztak.

Fotó: Szente Patrícia

Számos, különféle háttérrel rendelkező kutya indult a viadalon, köztük az agility sportot űző, vagy egykor dog dancingelő négylábúak, és akadt kiállítási kutya is az indulók között. Ilyen kutyák Pőcze-Szász Annamária kedvencei is, Titi és Tangó: bár ma már nem vesznek részt kiállításokon, hajdanán az ilyesfajta rendezvények alapvető szereplői voltak. A két közép schnauzer gazdája elmondta, zseniális ötletnek tartja a szépségversenyt, hiszen ezzel a hangsúly az idősebb kutyák megbecsülésére, értékelésére kerül. „Sokan rossz körülmények között tartják öregebb kutyáikat, elhanyagolják azokat, mivel már nem olyan aranyos fiatal állatkák, mint voltak. A verseny ezeket az idős négylábúakat ünnepli, valamint gazdáikat, akik szép korú kutyáiknak is megadják a tiszteletet, amit megérdemelnek” – jegyezte meg Pőcze-Szász Annamária.

A díjazást követően a versenybe szállt kutyák gazdái egy finom ebédet is elfogyaszthattak, sőt, a résztvevőket ínycsiklandó süteménnyel is megkínálták.