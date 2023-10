A kiállításon itt volt többek között a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat, amely játékos feladatokkal készült a fiataloknak arról, hogy melyik szakma áll személyiségükhöz, képességeikhez, érdeklődési körükhöz a legközelebb. Jelen volt a helyi iparkamara is, mint fontos képzési partner, amely például VR-szemüveges játékokkal szolgált szakképzési ismeretekről. Elég nagy volt a forgalom az emeleti aulában, ahol a Kereskedelmi iskola szakács és pincér tanulói székeltek: ez nekik is komoly gyakorlat lehetett, hiszen nagyüzemben gyártották a palacsintákat, tortilla-tekercseket és még más finomságokat is. A hildeseknél csodás bútorelemeket, díszeket lehetett alkotni és festeni, a dunaferresek rengeteg technológiai gépekkel és eszközökkel mutatták be, hogy milyen specializációk közül választhatnak, ha náluk folytatják tanulmányaikat a nyolcadikosok. A munkájuk során használt eszközökkel, játékos feladatokkal, bemutatóval szolgáltak az érdeklődőknek a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtási intézet munkatársai is. Összességében elmondható, hogy igazán hasznos és élménydús pályaorientációs rendezvényt szervezett meg idén is a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum, amelyen a nyolcadikos diákok kellőképpen tájékozódhattak a választható képzésekről, lehetőségekről.