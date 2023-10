Utcán élni, az ítélkező tekintetek, vagy az álszent félrenézések közepette szörnyen földbe döngölő tapasztalat lehet. Szakértők szerint a hajléktalanság lehúzó örvényét túlélni, a sodrás ellenére felszínre jönni pokoli nehéz feladat. Ráadásul a hajléktalanság elszigeteli az embert az egyénektől. A mindennapos megpróbáltatásokkal szembenézni van, hogy csak egyetlen dolog segít, hogy ne adja fel az utcán élő. Ugyanakkor egyre több hír érkezik a hajléktalan maffia módszereiről is. Amikor egy kisállat is a tudatosan, jól megkomponált díszlet része, amelynek feladata, hogy minél több sajnálkozó adakozzon a kéregetőnek. Ebben az esetben az állatmentő szakemberek véleménye szerint van amikor az állatot elbódítják. Hiszen egy békésen fekvő, cuki kisállat sokkal többször nyitja meg a pénztárcákat. De a maffiamódszerek nélkül is erősen kérdőjeles a felelős állattartás feltételeinek biztosítása ha maga az állattartó is segítségre szorul.

Fotó: Szepessy Gergő

Értesüléseink szerint hajléktalanok törtek fel egy garázst Dunaújvárosban és beköltöztek egy apró cicával. A tulajdonosok amikor tudomást szereztek az illegális garázs foglalásról a helyszínre sietve kitessékelték a hívatlan látogatókat. Akik sietős távozásuk közben az addig velük élő kiscicát sorsára hagyták. A garázs tulajdonosai a kellemetlen vendégek után nagy garázstakarításba, fertőtlenítésbe fogtak. Mindeközben a kisállatnak is próbáltak biztonságos menedéket találni, így kértek segítséget Szepessy- Lócsy Angélától, a Törpi Bölcsi elnevezésű babcicák és madárfiókák mentésével foglalkozó állatmentőtől.

– A garázstulajdonosok a hajléktalanokat kitessékelték, de Picurit ott hagyták. Véleményem szerint talán jobban is járt a kiscica, mert gyakran előfordul, hogy elbódított állatokkal koldulnak. Október 16-án kaptam a jelzést, de amikor kimentem a garázssorra a tulajok már nem voltak ott. Csak néztem a szeméthegyeket, a növényzetet, amely sokkal inkább hasonlít egy dzsungelhez, mint rendezett környezetre. Arra gondoltam, vajon, hogy fogom itt szegénykét megtalálni? De, amikor kiszálltam a kocsiból, Picuri felcsapott farkincával rohant felém. Leguggoltam, és ő a combomra ugrott, felnézett és elkezdett dorombolni. Mintha csak azt akarná mondani: itt vagyok, ments meg. Szóval új lakó érkezett a Törpi Bölcsibe. Picurit éjszakára egy nagy szállítóboxban tudtam elhelyezni, de olyan csepp, hogy elveszik benne.

A lényeg, hogy végre biztonságban van, melegben és tele pocakkal várja, hogy állatorvoshoz menjünk. Mivel mintegy ötven kiscica lakik a menhelyünkön ezért hálás vagyok mindenféle támogatásért, amely lehet pénzbeni, vagy tárgyi egyaránt- mondta el Picuri befogadója.