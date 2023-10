Dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselője, az alábbi bejegyzést tette közzé hivatalos közösségi oldalán a városi kórház liftjeivel kapcsolatban. „Több panasz eljutott hozzám közvetlenül és a közösségi médián keresztül is, hogy gond van a kórházi liftekkel. Pénteken személyesen kerestem meg dr. Jobbágy Lajos főigazgatót, hogy tájékozódjam a helyzetről. Elmondta, hogy valóban vannak álló liftek, melyek javítása, felújítása folyamatban van, részben alkatrész-megrendelés történt. Elmondta azt is, hogy prioritásként kezelik a bent fekvő betegek műtőbe, diagnosztikára, konzíliumba szállítását, valamint az anyag- és ételszállítást, hiszen ezek a fekvőbeteg-ellátás alappillérei, a működő lifteket ezekre a feladatokra használják elsősorban. Látogatási időben van nagyobb liftkapacitás civilek és külsősök lift használatára. Kértem, hogy addig is, amíg a helyzet megoldódik, szabadítsák fel a személyzeti lifteket azoknak a betegeknek a számára, akik napközben a kórházban működő járóbeteg ellátóhelyeket veszik igénybe. Legyen kezelőszemélyzet a kulcsos lifteknél, de bármely kórházi dolgozó segítse elő a beteg, mozgásában korlátozott kliensek személyzeti lift használatát. Kértem, hogy erről tájékoztassa a kórházi dolgozókat és az ellátási terület lakosságát is. Bízom abban, hogy hamar megoldódik a lifthiány, addig is azt az ígéretet kaptam, hogy mindent el fog követni a kórház, hogy betegeket segítve enyhítse az ebből adódó kellemetlenségeket.”