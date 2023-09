Szerdán megnyitott a Béke városrészi nagyáruház parkolójában létrehozott önkiszolgálós autómosó. Szakony Árpád, a létesítmény tulajdonosa lapunknak felidézte, még 2019-ben hirdette meg az Interspar áruházlánc országosan, hogy az üzleteik területén autómosó kialakítására-üzemeltetésére partnereket keresnek. Erre pályázott ő is, és 2021 nyarán szerződést is kötöttek róla. Ekkor következhetett a tervezés, az engedélyek beszerzése, majd tavaly novemberben kezdődhetett is a kivitelezés. Idén májusra elkészültek az építési munkálatokkal, ezután jöhetett a szükséges hatósági ügyintézés, majd a használatbavételi engedély birtokában megnyitották az autómosót. Az áruház parkolójának Hold utca felőli részénél alakították ki a létesítményt (eddig faház állt a helyén). Négy mosó- és két porszívóállás található, ezen kívül két porlefújót is kialakítottak- ezek segítségével a rejtett helyekről tudják kifújni a vizet mosás után az ügyfelek. Készpénzes és bankkártyás fizetéssel is igénybe vehető a szolgáltatás, van pénzváltó, továbbá feltöltőkártyákat is kiadnak, amelyeket az online feltöltés után tudnak alkalmazni a helyszínen.