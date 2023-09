Húsz csapat nevezett, Budapestről, Iváncsáról, Sárosdról és Dunaújvárosból is érkeztek versenyzők. A lebonyolítás hasonló volt, mint tavaly, mivel azzal a rendezéssel elégedettek voltak a résztvevők. Annyi különbség volt, ha idén jó idő lesz, hogy a vízi sportegyesület jóvoltából lehetőség volt kajakozásra, kenuzásra, vízibiciklizésre és supozásra is.

Jó hangulatban kezdődött el a verseny, a zsűri (Nagy Attila, a Horgászok Fejér Megyei Szövetségének elnöke, Ronyecz Péter, Adony polgármestere, Jankovich Krisztián, az ország egyik legnevesebb horgásza, Szabó György séf és Bodó István Sándor az adonyi horgászok elnöke) az első pillanattól kezdve nyomon követte az eseményeket. Szabó György elmondta, tavaly is itt volt, jól érezte magát, ezért szívesen jött el újra zsűrizni: - Jó az idő, jó a hangulat, a csapatok lelkesek, én is jól érzem magam.

Túrógombóc egyszerűen Hozzávalók 16 darabhoz: 5 dl tej, 5 púpozott evőkanál búzadara, 1 mokkáskanál só, 7 evőkanál (kb. 15 dkg) kristálycukor, 50 dkg rögös tehéntúró, 1 citrom reszelt sárga héja, 3 csomag vaníliás cukor. A pirított morzsához: 4 evőkanál olaj, 5 evőkanál zsemlemorzsa. A tálaláshoz: tejföl, porcukor, fahéj. Elkészítés: A tejet fölforraljuk, a búzadarát beleszórjuk és kevergetve pár perc alatt sűrűre főzzük. Közben kissé megsózzuk, a cukorral édesítjük. Lefödve hűlni hagyjuk, azután a szitán áttört túróval, reszelt citromhéjjal és vaníliás cukorral ízesítve simára keverjük. Megnedvesített kézzel gombócokat formálunk belőle, majd a pirított morzsában megforgatjuk. Hidegen, tejföllel meglocsolva tálaljuk.

A tavalyi harmadik helyezett, az adonyi Szent Orbán Borrend alakulata két étellel is készült, a halászlé mellett tejfölös túrógombócot is készítettek, Faragó Antal az előbbiért volt felelős. - Tíz kiló pontyból főzök, az alaplébe kárász és keszeg is került. Passzírozni fogom az alaplét, majd patkószeletek kerülnek az ételbe sok belsőséggel, ikrával, tejjel – tudtuk meg „Tóni bátyánktól”.

Steimann László (jobbról) csapata címvédésre készült és címvédés is lett az eredmény

Fotó: Szent Orbán Borrend

A címvédő Steinmann László a zsűrizés előtt nem volt elégedett: - Kicsit savanyú lett a halászlénk, egy paradicsommal kevesebb kellett volna bele. A hibát ott követtük el, hogy ezúttal házi paradicsomból főztünk, az pedig „erősebb” mint a bolti.

Később kiderült, fölösleges volt az aggodalma, ebben az évben is az ő csapata lett a nyertes. Ha már itt tartunk, következzen a végeredmény: 1. Steinmann László és csapata, 2. Szent Orbán Borrend, 3. Lajcs János és csapata.

Különdíjat kapott Pletser Péter haltepertője és a Szent Orbán Borrend túrógombóca. A győztesnek a Bárka Vendégház két fő részére egy kétéjszakás ottlétet ajánlott fel. Amit fontos még megjegyezni: senki sem volt csalódott az eredményhirdetés után, mindenki azon a véleményen volt, nem a helyezésért indult, hanem a buli kedvéért. Hogy a buli jó legyen és jó is volt, arról az Elszeszer György (dob) és Pósch József (harmónika) alkotta duó (is) gondoskodott.