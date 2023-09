Rácalmás szépkorú lakóit köszöntötték szeptember 29-én, az idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepi esten a sportcsarnokban. A rendezvényen részt vett dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Schrick István polgármester és a képviselő-testület tagjai is. Köszöntőjében dr. Mészáros Lajos hangsúlyozta: minden társadalom erkölcsi fokmérője, hogy miként gondoskodik idős tagjairól. Hálával és tisztelettel tartozunk az időseknek, hiszen az ő munkájuk alapozta meg a mi életünk lehetőségeit is. Németh Miklósné alpolgármester köszöntő szavaiban arra figyelmeztetett: amíg csak lehet, mutassuk ki szeretetünket, gondoskodásunkat idős családtagjaink felé, hiszen mi is rengeteg segítséget és útravalót kaptunk tőlük, amellyel a család megőrzendő értékrendjét is továbbadták.

Teltházas volt a rendezvény

Fotó: Szilágyi Irén

A teltházas, esti műsorban Mujahid Zoltán remek előadásában Szécsi Pál örökzöld slágereiből hallgathattak meg dalcsokrot az érdeklődők, a programban vendégművészként Tóth Vera is színpadra lépett.