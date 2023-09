A biztosító jóvoltából a sekrestyét újra vakolták és kifestették, s a templom belső falai is megújultak. A régi, elavult elektromos hálózatot – amely a tüzet is okozta – kicserélték. Az önkormányzat segítségével a sekrestyébe a ravatalozóból bevezették a vizet, bojlert vásároltak, és egy kézmosót is kialakítottak, az oltárhoz a régi helyett egy új, átgondolt méretű dobogót készítettek, amelyen a tabernákulum és a Szent István szobor emelvényt kapott. Átfestették az ablakkereteket, új belső üvegeket építettek be. A plébániai közösség átfestette a négy evangélista jelképével ellátott szép pulpitust, a tabernákulumot, s az elégett pótlásaként vásárolt új ajtókat is a környezetbe jobban illő színűre alakították. A padokat szintén átfestették, a zászlókat kitisztították, új terítőket, miseruhákat és liturgiás eszközöket vásároltak. A sekrestye berendezése is megújult a bútoroktól a csillárig.

Az állami pályázati forrásból az épület külső festése, a vakolat javítása, a torony ablakainak cseréje valósult meg. Sok festmény, a keretek és a szobrok is kormosak lettek a tűz következtében, csakúgy, mint a falon lévő, Krisztus szenvedésének állomásait ábrázoló 14 szoborkép is, amelyeket szintén restauráltak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A felújítás után azonban nagy lelki igény mutatkozott arra, hogy az elvégzett fontos munkát áldás kísérje. Így a szombati szentmisét Spányi Antal megyés püspök mutatta be, amelynek során megáldotta a templomot. Az ünnepélyes szertartáson jelen volt dr. Mészáros Lajos, a térség ország­gyűlési képviselője. A főpásztort a szertartáson Szeleczky Csaba plébános, Schrick István, Rácalmás város polgármestere, valamint az egyházkerület világi elnöke, dr. Bucsi László köszöntötte. Majd két hittanos kisgyerek köszöntő versét hallgathatták meg a hívek, és ezt követte a templom megáldása, valamint a szentmise. A zenei szolgálatban a Glória és az ercsi Cantus Domini vegyes kórus vett részt, Gyalus Boglárka vezetésével, Mihály Péter Máté orgonaművész és Péczi Adrienn kíséretével.