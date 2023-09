A mozgásfejlesztő eszköz átadásához egy kis műsorral is szolgáltak, mégpedig az alapítvány képviseletében Illés István érkezett az idősekhez. Az előadó a BRFK közlekedésrendészeti osztályának munkatársa volt, ám nyugalmazott rendőrtisztként továbbra is fontos szerepet vállal abban, hogy bűn- és balesetmegelőzési tanácsokkal szolgáljon mind a fiataloknak, mind az időseknek. Most is emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az idősek megtévesztésére mindig új módszereket találnak ki a bűnözők. Napjainkban már nemcsak az utcán kell elővigyázatosnak lenni, hanem effektíve otthonaikban is, hiszen telefonon, az online térben is lecsaphatnak rájuk, ahol például bankkártyaadatokat próbálnak megszerezni. A szakember óvatosságra intette az időseket, mint mondta, legyenek bizalmatlanok az idegenekkel szemben és sose adják ki személyes adataikat illetékteleneknek. Illés István a prevenciós előadásait zenével és humorral fűszerezi, amelynek emblematikus képviselője is (művésznevén Ayala), hiszen annak idején számos kabaréműsorban szerepelt.

Fotó: Laczkó Izabella

Miután kellőképpen megalapozta a hangulatot, Törköly László rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság rendőrkapitány-helyettese és Kőhalmi László rendőr főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettesen ünnepélyesen is átadta a sétapadot az Egyesített Szociális intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai (ESZI) számára. Hedericsné Boros Julianna, az ESZI helyettes vezetője megköszönte a felajánlást, mint mondta, örömmel fogadták az időseik, ki is próbálták már a gépet. A dunasori intézményük százhetvennégy lakója közül körülbelül ötven idősnek szüksége van a mozgásfejlesztő foglalkozásra, éppen ezért nagy hasznát fogják venni a gépnek, mindamellett, hogy izgalmas újdonságot jelent valamennyi idősük számára.