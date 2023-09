A BIROK Szabó Magda Református Iskola alsós tanulóit és családjaikat várták reggel kilenc órára a dunaújvárosi református gyülekezet tagjai, ahol zsúfolásig megtelt a templom terme. Énektanulás mellett, történetet hallhattak a jelenlévők Góliátról, aki várja az ellene harcolni kiálló izraelitát. A jövő hónap harmadik vasárnapján folytatódik majd a történet.

A nap folytatásaként, megérkeztek a Szabó Magda elsősei és családjaik is. Özönlött a nép a tíz órás istentiszteletre, melynek témája a János 1. 4-5 köré fonódott, ami így hangzott ”Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be”. Czeglédi Péter Pál tiszteletes úr igehirdetésében rávilágított arra, hogy nem a sötétségben kell járnunk, hanem keresni és elfogadni kell a fényt, amit az Úr ad nekünk.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Fotó: Farkas Lajos

Farkas Márta, a Szabó Magda Református Iskola igazgatója rövid beszámoló tartott az iskola munkájáról, ahol megjegyezte, hogy ők valószínűleg egy kis fényt hoztak hat évvel ezelőtt a városba, amikor megalapították a Szabó Magda Református Általános Iskolát. Mint megtudtuk, a 2023/24-es tanévet 288 tanuló kezdte meg, 35 pedagógussal. Pedagógushiánnyal nem küzdenek, az Úr gondviselésével, szeretetben, békességben kezdhették meg a tanévet. Az informatika tagozat mellett, a tavalyi tanévtől angol tagozatot is indítottak, mely nagyon népszerű a szülők körében. Angol nyelvet oktatnak, de szakkör formájában a német nyelv tanulására is lehetőség van. Heti kettő órában tanulnak kötelezően hittant és egyházi éneket. Hittanra 271 tanuló jár, reformátusra a gyerekek 77 százaléka, római katolikusra 18 százalék, evangélikusra 3 százalék, görögkatolikusra 1 százalék. Igazgató asszony azt is elmondta, hogy tanulmányi átlaguk a nemrég zárult tanévben 4,32 volt, magaratási és szorgalmi átlaguk is hasonló volt. Kérdésünkre igazgató asszony elmondta, hogy nem csak helyi családok keresik őket, hanem a környék falvaiból, de Dunán innen és túlról is. Több család hozza gyermekét Adonyból, Nagyvenyimről, Kulcsról, Kisapostagról, Dunaföldvárról, de Bács-Kiskun megyei Dunavecséről is. Mint mondják, a tudás mellett, olyan sok törődést lelki töltetet és szeretetet kapnak gyermekeik, ami miatt megéri feladni a kényelmet.

Igazgató asszony elmondta azt is, hogy munkatervükben sok-sok programot készítettek elő tanítványaiknak. Ami újdonság lesz, az az, hogy egy jótékonysági református iskolabált szeretnének rendezni. Megvan már az időpontja is, a helyszíne is, de erről majd később tájékoztatják a nagyközönséget.

A gyülekezet és az iskola kiegészíti egymást. Vannak alkalmak, ahová szeretettel hívják és várják egymást. Ilyen volt ez a mai hagyományteremtő alkalom is, az elsős diákok és családok megáldása, így iskolai tanulmányaik megkezdésekor. Ötvenkettő elsőse van jelenleg az iskolának. Őket, szüleiket, a tanítókat, és a pedagógiai asszisztenseket is várták az eseményre. A nap fénypontja az volt, amikor Papp Imola és Czeglédi Péter Pál lelkipásztorok a méltóságteljesen elébük járuló pedagógusokat, családokat egy-egy igeszakasszal, valamint kézrátétellel életüket és munkájukat megáldotta, és az Úr kegyelmébe helyezte. Több szülő, és pedagógus is elérzékenyülve, illetve meghatódva vette az áldást, a gyülekezet jelenlétében.

Reményik Sándor szavaival élve mindenkinek üzenjük, aki ott volt és hallotta, de minden olvasónak is, hogy „Ne hagyjátok a templomot,

A templomot s az iskolát!