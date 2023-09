Az első meglátás, hogy a lecsószezon még mindig tart, rengeteg a paprika, a paradicsom, méghozzá kimondottan olcsón, 390 forintnál kezdődik egy kiló. Megjelent a pritaminpaprika is, az se került többe 650 forintnál. Őszibarackból, szilvából is több helyen láthattunk, a különbség az, hogy a barack ára nem akar 1200 forint alá menni, amíg a szilva továbbra is tartja a kilónkénti 500 forint körüli árat. (Befőzésre, lekvárkészítésre fel, a harmadik megoldásra ezúttal nem gondolok.)

Az is feltűnő volt, hogy a dinnye időszaka leáldozóban van, egyre kevesebb helyen juthatunk hozzá, az árak 390 és 550 forint között mozogtak.

Fotó: LI

A szőlő is elfoglalta méltó helyét a piacon, sokfélét kaphatunk, sokféle áron. Ami számunkra egy kicsit érthetetlen, hogy az olyan – elsősorban – borszőlők, amelyek nem tartoznak a prémium kategóriába, mint például az otelló vagy a saszla, 700-800 forintért kaphatók. Érdekes, az őstermelőknél a saszla, amikor borszőlőként kínálják, nem nagyon kerül 200 forintnál többe. Az otelló ára jóval magasabb, pedig elvileg az Európai Unióban tiltott belőle bort készíteni. Leginkább azért, mert direkttermő, egyesek szerint mérgező is. (Bár ismerek olyan gazdát, aki évtizedek óta csak otellót iszik, és kutyabaja.) Az tény, hogy az otelló sokak kedvenc bora, ezt a saszlából készültről nem nagyon lehet elmondani. A saszlát leginkább a vegyes fehérborokba szokták felhasználni a magas létartalma miatt.

Ezt a kis kitérőt csak azért tettük, hogy érzékeltessük, milyen nehéz eligazodni a dunaújvárosi piac árképzésén. Ami a lényeg: nagyon szép, finom, mag nélküli csemegeszőlőből is nagy volt a kínálat, igaz, ezek kilójáért csak elvétve lehetett 1000 forint alatt hozzájutni.

Zsákos burgonyából és hagymából is volt bőven, vagyis meg lehet kezdeni a télire való bespájzolást. Az árak talán egy kicsit magasak 400 és 550 forint között láthattunk kilóra leosztva. Ez az árkülönbség leginkább annak volt betudható, hogy milyen kiszerelést néztünk, ötkilóst, tízkilóst, netán tizenöt kilóst.