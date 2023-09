Akik a színpadról szolgálták a közönséget

A hőmérséklet és a széljárás is ideális volt egy szabadtéri programhoz. Az ünnepi megnyitó és az azt követő műsorok is gond nélkül leperegtek. Most is látszott, hogy egy jólfésült profi előadókkal hirdetett operett és nóta gálaműsorral, pláne egy öttagú cigányzenekarral biztosra mehet a rendező, hiszen csak egy dologból lesz hiánycikk: az ülőhelyekből.

Ezután jött a fő attrakció a Lord zenekarral

A mindössze ötvenegy éve muzsikáló szombathelyi banda még soha sem lépett föl ebben a városban. Itt volt az alkalom, hogy bebizonyítsák, Dunaföldváron is megtudják tölteni a nézőteret. A megfiatalított összeállítással, jó tempót diktáltak, és összeforrtak a közönségükkel.

Pohl Mihály a frontember elégedetten idézte föl a koncert pillanatait

-Még soha nem voltunk itt, de azt mondtam: nem baj, majd most megismernek és meg is szeretnek bennünket. Láthattad, hogy mi ide is hazajöttünk, és egyből megtaláltuk a hangot a közönségünkkel. Ők is és mi is ugyanazok vagyunk, bárhol is találkozunk az országban. Örülök, hogy ma itt is fölléphettünk. Volt mit mondanunk és énekelnünk egymásnak. Nem kergetünk trendi álmokat, és nem akarunk olyanok lenni, mint valaki más. Nem vagyunk rock sztárok, csak szeretjük ezt a zenét és azért csináljuk. Ettől jók ezek a bulik. Mi ketten Erős Attilával jól fogadtuk a hozzánk csatlakozó fiatalokat, erőt és lendületet kaptunk tőlük. Világi Zoli a doboknál, Horváth Zsolt a billentyűknél igazi erősségeinkké váltak. Olyan volt ez az este, amiért érdemes ezt csinálni!

Baráti figyelmeztetés a nyitó dallal

Van annak egy diszkrét bája, amikor egy ragyogó szőke énekesnő a szakadó esőben Alan Parsons – Sirius című dalával kezdi meg a koncertjét. Wolf Kati megtette. Szerencsére, hiszen volt rá két percünk, hogy felkészüljünk egy a legtöbbünk által nem várt zenei válogatásra, ami utána következett. A legsikeresebb dalait úgy illesztette akár a fius rockos – metálos – new wave világslágerek közé, amivel a viharálló lelkes közönségnek akár azt is üzenhette, hogy a megidézett Bon Jovi, Metallica, Depeche Mode és a többiek „csak”a szerencsés pályatársai, akiktől szívesen feldolgoz és énekel az ember lánya egy-két dalt. Külön öröm volt, hogy egy olyan jó formában lévő négyes fogat kísérte, akik jól beszélték a pop- rock nyelvét. (naná, hogy minden élőben szólt). Wolf Kati bevállalására jellemző az is, hogy helyenként két attraktív táncossal tetette teljessé a színpadképet, főszerepeket is adott nekik, ezért képtelenség volt levenni a tekintetünket róla (az említettek távollétében is) , Pláne mivel az est szólistája egy pillanat megállás nélkül táncolta végig a produkciót.

Félelem? Távolságtartás? Minek?

A mai agyontestőrözött celebvilágnak fityiszt mutatva, egyszer csak leszökkent a színpadról és kirohant az ázó-fázó közönség közé, hogy még jobban felpörgesse őket. Lehet, hogy emiatt még jobban megszerették őt?!

A ráadás

Tina Turner The Bestje volt. Utalás, vagy tényleg „csak” egy fantasztikus dal? Ne most döntsük el. Gratuláljunk inkább!