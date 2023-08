Másfél hónapja jött az első jó hír, hogy ingyenes tünetellenőrző alkalmazást fejlesztett a Semmelweis Egyetem. A Semmelweis HELP névre hallgató app és weboldal abban nyújt segítséget a szülőknek, hogy a gyermekeik betegsége vagy balesete esetén mikor kell elindulniuk az ügyeletre, kórházba, illetve otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek. Most a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be hivatalos honlapján arról, hogy elkészült és magától értetődően ingyenesen letölthetővé is vált elsősegélynyújtó appjuk vészhelyzetek esetére, a Gyermek Elsősegély mobilalkalmazás. Ezt az ingyenes applikációt természetesen a gyermekmentők készítették, mégpedig az érvényes szakmai ajánlások és sokéves mentési tapasztalataik alapján. Azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak az egészségügyi vészhelyzetek, például ájulás, allergiás reakció, áramütés, lázgörcs, égési sérülés, erős fájdalom, félrenyelés miatti erős fulladás, kiszáradás és ehhez hasonlóak esetén. A balesetek bekövetkezésétől számított legmeghatározóbb időszak az első 10 perc, márpedig ilyenkor a dolgok alakulása a laikus segítő kezében van. Ezért különösen fontos, hogy az ilyen esetekre felkészültek legyenek.

A felhasználók megtudhatják, milyen esetben hívjanak mentőt, mit tegyenek a segítség érkezéséig, és hogyan előzhetik meg a gyermekkorban előforduló baleseteket. Hogy minden teljesen egyértelmű legyen, minden betegség, sérülés tüneteinek és az elsősegély szöveges leírása előtt egy 10 másodperces videóban látható, mit kell tenni a mentő érkezéséig, amely nagyban segíti az azonnali helyes cselekvést.

Az applikációban található egy Mentő gomb is, amely ugyan nem hívja ténylegesen a mentőket, csupán a telefonszám megjelenítésére szolgál, de legalább nem kell még ezen is gondolkodnunk abban a stresszes helyzetben. Az applikáció az érvényes nemzetközi orvos szakmai iránymutatások szerint készült, de a készítők hangsúlyozzák, ez nem helyettesíti az orvosi tanácsot, nem vállal felelősséget a felhasználók esetleges rossz döntéseiért. Felhívják a figyelmet, hogy minden egészségügyi helyzetben konzultálni kell az orvossal. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány applikációja a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával jöhetett létre. A Gyermek Elsősegély alkalmazás már tölthető Android és iOS eszközökre is. Felmerülhet a kérdés, ha nem helyettesíti az orvos jelenlétét, akkor egyáltalán mi értelme van? Nos, ezek a hiteles tanácsok sokkal hatékonyabbak, mint ha a közösségi oldalakon tennénk fel a kérdést, és az ott kapott válaszok alapján járnánk el. Akinek a gyermeke került már hasonló helyzetbe, az nem vonja kétségbe a létjogosultságát.