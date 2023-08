Megtelt az Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók Béla téri központjának udvara kedden délelőtt: gyermekek és szüleik sorra érkeztek az intézmény nyári utolsó, nagy rendezvényére, amelynek során a családok a korábban összegyűjtött tanszeradományokat is átvehették. A leendő nebulók délelőtt kalandos állomásokon, játékos feladatok megoldásával pecséteket gyűjthettek, az összegyűlt pecsétek „beváltásával” pedig rengeteg iskolai felszerelés közül válogathattak. A fesztiválon részt vevő gyerekek lelkesen vágtak neki minden küldetésnek: célba dobtak, kézműveskedtek, zsákban futottak, sőt, a mezítlábas parkon is ügyesen végigmentek, valamint a bűnmegelőzési szolgálat feladatait is hibátlanul megoldották. A játékos állomások mellett arcfestés és hajfonás is szerepelt a programok között, valamint különleges hastáncműsor és kutyás bemutató is színesítette a programot.