Bejárta az internet világát az a videó, amikor egy megállásra utasított autós nem tett eleget a rendőri felszólításnak, hanem az M2-es autópályán gázt adva veszélyeztette a szabályosan közlekedők biztonságát. A rendőrök több gépjárművel is üldözőbe vették, megpróbálták a forgalom kellős közepén leszorítani az út szélére, de elsőre nem sikerült. Miután a menekülni próbáló „elkövető” lekoccolt a korláttal és az egyik rendőrautóval is, a rendőrök is keményebb eszközhöz nyúltak, gyakorlatilag – a videó tanúsága szerint – oldalról ütközve megállásra kényszerítették a száguldó autóst. Mit mondjak? Szurkoltam nekik. Bíz(z)unk abban, hogy példás büntetést kap ez az őrült!