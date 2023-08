Az 1970-es évekbeli olajválságnak köszönhetően megnőtt az érdeklődés az alternatív üzemanyagok fejlesztése iránt. Jelentősége pedig abban rejlik, hogy alternatívát mutatott egy olyan korban, amikor is az összes jármű a kőolajszármazékokból nyert üzemanyagokat használta fel a működtetésére.

Ezzel már Diesel is számolt

Rudolf Diesel (német mérnök, a róla elnevezett öngyulladó belsőégésű motor, a dízelmotor feltalálója) már 1893-ban úgy tervezte, hogy az új motorok előbb vagy utóbb földimogyoró-olajjal fognak üzemelni. A mai általános felfogás szerinti biodízel egy növényi és állati eredetű zsiradékokból nyert anyag, mely minden dízelüzemű motorral felszerelt jármű esetében alkalmazható. A biodízel legnagyobb előnye, hogy egy megújuló energiaforrásról beszélhetünk, hiszen a minden évben újra termő növények olajának felhasználásával is előállítható. Környezetvédelmi szempontból fontos megemlíteni, hogy jóval alacsonyabb a karbonkibocsátása, sőt, a melléktermékei is hasznosíthatók egyes iparágakban, ilyen például a glicerin a gyógyszeriparban vagy a sajtolt olajpogácsák takarmányként a mezőgazdaságban.

A tudósok szerint bármelyik növényi olaj alkalmas lehetne biodízel üzemanyag előállítására, ezt azonban elsősorban a földrajzi adottságok szabják meg. Amíg Európában a repce vagy a napraforgó lehetne az elsődlegesen felhasználható alapanyag, addig Észak Amerikában a fenyőpulpa és a gyanta. Az tény, hogy a napraforgó és a repce termesztésébe sok munkát kell fektetni, amihez értékes termőföldekre is szükség van, ez azonban sokszor élőhelyek felszámolásával járhat. Ezért a szakemberek szerint ezeket a kultúrákat olyan helyeken kellene termeszteni, amelyek nem állnak az emberi táplálék előállításának útjába. Hatalmas támogatásokkal kellene ezen irányba haladnia az európai mezőgazdaságnak. Talán ezért is az Európai Unió már 1996 óta kiemelt energiahordozóként tartja számon joggal a biodízelt.

Mi legyen autóink számára az optimális üzemanyag?

Biztos, hogy nem a biodízel a végső megoldás, ami az üzemanyagokat illeti, de minden évben beszélni kell róla és népszerűsíteni, ezért is fontos, hogy augusztus 10-ét nevezték ki a 2006 óta a Biodízel Világnapjának. A világnak olyan kihívásokkal kell szembenéznie, mint a globális felmelegedés, az elérhető olajkészletek csökkenése, vagy a túlnépesedés, amelyek kikényszerítik az alternatív üzemanyagokról való gondolkodást. A kutatók egyik válasza a biodízel, melyet ma egyre több autóba tankolnak világszerte. A mérnökök azzal érvelnek a biodízel mellett, hogy gyártásához nincs szükség különösebben drága technológiára, egy egyszerű földművelő gazdaságban is előállítható. Nem mérgező anyag, és használatával csökkenthető a jelenlegi széndioxid-kibocsátás, ami a felmelegedés legnagyobb felelőse. Jóval olcsóbb, és fele annyi kormot termel, mint a benzin. A biodízel nemcsak autóink üzemanyaga lehet, hanem lakóépületek központi fűtésére is alkalmas. Létrehozása gyors biológiai folyamatok eredménye, ellentétben a kőolaj évmilliókig tartó megszületésével.

Akkor miért használunk még mindig benzint? Azért mert a biodízel előállításnál, még sok a megválaszolatlan kérdés, még sok fejleszteni való van ezen a téren. A biodízel ugyanis szétmarja a gumi alkatrészeket, hideg időben eltömíti a szűrőket és az üzemanyagcsöveket, ezért nehezen indul az autó. Aki a használata mellett dönt, az biztos, hogy át kell alakítania a jármű motorját, és arra is fel kell készülnie, hogy az autó többet fogyaszt majd annál, mintha benzinnel üzemelne. Van azonban még ennél is összetettebb probléma, az üzemanyagcéllal termesztett napraforgó, repce, szója kiszorítják az élelmezési céllal termesztett növényeket, ami a világ növekvő népességét tekintve nem mellékes dolog. A biodízel alapanyagául termesztett növényeknek sok műtrágyára és növényvédő szerre van szüksége, ami azt jelenti, hogy terheli a környezetet.

Egy biztos a biodízel valaminek a kezdete, mégpedig remélhetőleg egy valóban környezettudatos üzemanyag létrehozásának, a kőolajkészletek egyszer el fognak fogyni, az emberiségnek pedig valahogyan helyettesíteni kell az ebből származó üzemanyagokat.

Felhasznált irodalom:

https://www.penzcentrum.hu/naptar/08-10/a-biodizel-nemzetkozi-napja

Makra Zsigmond: Megújuló energiaforrásaink; TIT, Bp., 1984

Reményi Károly: Megújuló energiák; Akadémiai, Bp., 2007

http://www.automentoszolgalat.hu/2017/08/09/augusztus-10-a-biodizel-napja/

Lukács Gergely Sándor: Megújuló energiák könyve; Szaktudás, Bp., 2010