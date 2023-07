Ez a tábor az elsőstől a hatodik évfolyamba járó kisiskolások számára kínált napközis tábor keretében felejthetetlen élményeket a dunaújvárosi gyerekeknek. A részletekről a táborvezetőt, Czibere Cecíliát kérdeztük:

– A Gazdasági Ellátó Szervezet felkérésének eleget téve az volt a célunk, hogy tartalmas és szórakoztató időtöltést nyújtsunk, miközben szerető közösséget építünk, segítünk barátokat találni, az önbizalmat táplálni, és mosolyt csalni a legfélénkebbek arcára is. Bár ez a tábor mintegy háromezer forintba került naponta a szülőknek – szemben az ingyenes lehetőségekkel – még soha nem dolgoztam ilyen, hatvanat is meghaladó, nagy számú gyermekcsoporttal. De a visszajelzések alapján öt pedagógus kollégámmal jól vettük az akadályokat, amelyhez a hét, közösségi szolgálatos diák is nagyban hozzájárult.

– Minden reggel hat órától már ügyeletet tartottunk a moziban, ahonnan pedagógus kísérettel jöttek át a gyerekek az élményfürdőbe. Egy vidám utazásra hívtuk a gyerekeket, ami ötvözte a programokat, tekintve az élményfürdő adta lehetőségeket, a kutyás programot, a mesék világát, a játékot, a mozgást és a kézművesség örömeit. Mi csak ezt a hetet tudtuk elvállalni, hiszen számos programra vagyunk hivatalosak a Duna Dog Centerrel. Azonban a táborok folytatódnak, a további turnusok a megszokott pedagógusgárdával és Májer Tamásné vezetésével várják a gyerekeket.