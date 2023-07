Az aktuális felvételi ponthatárokat minden évben a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és az intézmények közösen állapítják meg. A ponthúzás eredménye elsőként a felvi.hu oldalon lesz elérhető. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint, akik a jelentkezés során megadták akik mobiltelefonszámukat, már aznap SMS-ben kapnak értesítést. A besorolási határozat – amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait – legkésőbb augusztus 5-ig az online felület „Hivatalos iratok” menüpontjában lesz elérhető és erről minden jelentkezőt e-mailben is értesítenek.

Az utóbbi évek legélesebb versenye várható a bekerülésért, hiszen az idén több mint 126 ezren valamely felsőoktatási képzésre (2022-ben 99 ezren próbálkoztak – a szerk.). Most felvételizők közel hetven százaléka – 88 ezren - valamely alapképzésre szeretne bejutni. Az első diplomaszerzésre jelentkezők száma 100 ezer fő. A Budapest – vidék megoszlás az alábbiak szerint alakult: a felvételizők 57 százaléka fővárosi, míg 43 százaléka valamely vidéki intézménybe kíván bekerülni. A Dunaújvárosi Egyetemet is sokan választották, így a helyi campuson is bizakodóan várhatják a ponthúzást. Néhány adat: A 2022-es rendes felvételi időszakhoz képest 69 százalékos emelkedést tapasztalt a DUE az első helyes jelentkezők számában. Dr. András István, az intézmény rektora lapunknak márciusban adott interjújában kiemelte: tíz éve, azaz 2013 óta nem adták be jelentkezésüket ennyien hozzánk. Az egyetemre a 2023-as általános felvételi eljárásban közel 4100 jelentkezés érkezett, ebből 1172 fő választotta a Dunaújvárosi Egyetemet első helyen.

Hagyomány, hogy Budapest és számos egyetemi városban egy közösségi rendezvény, Pont Ott Parti keretében várják a pontszámos kihirdetését a fiatalok. A fővárosban ezúttal a Budapest Park ad otthon az eseménynek, de lesz Pont Ott Parti Szegeden, Pécsen, Győrben, Debrecenben és Salgótarjánban is.