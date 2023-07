A rendszerváltás óta nem állt üzembe új személyszállító komp és katamarán a Balatonon. A történelmi léptékű műszaki fejlesztés nemcsak a balatoni turizmust, hanem a helyi vízi tömegközlekedést is támogatja majd. A két új kompot és két új katamaránt szállító flotta közel 400 km-t tett meg az elmúlt közel egy hétben, érkezésüket tömegek fogadták Siófokon – írja társoldalunk, a teol.hu.

A Balaton kedvező vízállásának köszönhetően június 21-én, szerdán indulhatott el a BAHART 4 új hajója Komáromból. Az eleinte 7 hajóból álló szállító flotta először a Duna 272 km-es szakaszán haladt végig Komárom és a Sió torkolata között. Majd a már közel 20 hajósra bővült szállítóflotta további 121 km-t tett meg a Sió csatornán az elmúlt napokban.

A hajók tegnap érték el a Siófok-Kiliti zsilipet, melyen a mai napon sikeresen átzsilipeltek. Itt a hajók pár napot még várakozni fognak, mielőtt a szállítás utolsó részéhez, a Balatonra történő átzsilipelés állomásához érnek. A 2 új katamaránt és 2 új kompot a szállítás miatt visszabontották, így megérkezésük után néhány hónapos összeszerelési munka vár még rájuk. A hajók érkezése kifejezetten nagy innovációs mérföldkövet jelent a balatoni hajózásban, hiszen 1978-81 között szerezte be a BAHART a jelenleg is használt 3 katamaránját és a kompok átlagos életkora is 50-60 év közé tehető.

„Örömmel láttuk, hogy milyen élénk érdeklődés övezete a hajók útját. Először a Duna, majd a Sió mentén számos alkalommal várták a szállító flottát az érdeklődők. Nem véletlen, hiszen a rendszerváltás óta most először érkeznek vadonatúj kompok és katamaránok a Balatonra, amely 40 éve nem látott korszerűsítést jelent a balatoni hajózás életében.

Fontos, hogy nem csak turisztikai célt szolgálnak, a helyi vízi tömegközlekedésben is fontos szerep vár rájuk. A szállítás és a közreműködő közel 20 hajó koordinációja rendkívül komoly logisztikai feladatot jelentett a szakemberek számára. A feladatot végző szakemberek felkészültségét azonban jól mutatja, hogy a BAHART, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a hajógyár és a szállításban közreműködő partnerek munkatársai problémamentesen oldották meg a közel 400 km-es utat” – emelte ki Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója.

A Közép-Európában egyedülálló hajók motorjai a legmodernebb környezetvédelmi normáknak is megfelelnek. Emellett az új kompok az eddigi legnagyobb utas és jármű befogadó képességgel rendelkeznek, építésük során pedig nemcsak a korszerű utasszállításra, hanem a nagyszámú kerékpárszállításra is nagy hangsúlyt fektettek. A két új komp, Szántód és Tihany a jelenlegi kompokhoz hasonlóan Szántódrév és Tihanyrév között közlekedik majd.

A két új katamarán pedig, Balaton és Tomaj néven a következő hajózási szezontól kezdve a legforgalmasabb útvonalakon áll majd forgalomba. Tomaj Fonyód – Badacsony között közlekedik majd, Balaton pedig a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalon teljesít majd szolgálatot.