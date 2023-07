Somfai Rezső a Dunaújvárosi Sport Horgász Egyesület elnöke

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A megjelenteket Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke köszöntötte, azokat, akikkel közösen élhetik meg azt a vélhetően történelmi pillanatot, amikor a korábban elkezdett, de eddig még be nem fejezett projektet sikerre vihetik, mégpedig Dunaújváros első Regionális Horgász- és Vízi turisztikai Központjának fejlesztését, amely fontos a városban élő polgároknak, gyermekeinknek, unokáinknak.

Az elnök röviden ismertette a februárban elhangzottakat, hozzátéve, hogy már az első alkalommal megegyeztek, hogy negyedévente összeülnek, és értékelik az aktuális terveket, fejleményeket. Elmondta, hogy részsikereket már fel tudnak mutatni, ám egy fontos posztra kellene találniuk egy projekt menedzsert, aki összefogja és koordinálja a Kikötői-öböl város felöli oldalára megálmodott lépcsők telepítését. Beszámolt arról, hogy a horgásztanyán megépült az új stég, amely közel 8 millió forintba került két forrásból, a Steel Trend Kft. és a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület együttműködésében. Ebből az egyesület önköltsége 5 százalék volt, az összes többit Széles Balázs cége vállalta. Példaként említette, hogy aznap is bejelentkezett egy dán hajós turistacsoport, tehát ebből is látható, hogy lenne igény a vízi turizmusra. Kijelentette, a vízi turizmussal kapcsolatban vannak még feladataik. Olyanok, mint az áram- és vízvételezési lehetőség kiépítése, a parkoló térkövezése, a járdák burkolása, valamint egy pihenő rész kialakítása padokkal.

A dunaújvárosi horgászbázis

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő elmondta, hogy a parlamentben napi kapcsoltban van dr. Szűcs Lajossal, a MOHOSZ elnökével. Mint mondta, jelenleg forráshiányos időket élünk, tehát sem az önkormányzatnak sem az államnak nincs pénze igazán nagyobb fejlesztésekre, viszont itt helyben helyi vállalkozókkal kis lépésekben léphetünk előre annak érdekében, hogy látszódjék, itt aktív a közösség, a horgászsport nagyon sokakat érint. Véleménye szerint két dolog lenne fontos: az egyik, hogy a kis lépéseket, amik lehetségesek, megtegyünk, a másik, hogy kész tervekkel rendelkezzünk, és legyen előkészítve minden akkorra, amikor a források rendelkezésünkre állnak.

Fotó: Laczkó Izabella / archív

Mezei Zsolt városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármester egyetértett ebben a kérdésben az országgyűlési képviselővel. Elmondta, a projektmenedzser szükségességének ötlete pontosan azért merült fel, hogy egy kézben legyen a kapcsolattartás mind a vízügyi hatósággal, mind a városüzemeltetéssel, mind a helyi vállalkozókkal. A terveket el kell készíteni. Ebben a lépcsők kivitelezése a nagyobb tétel, a térkövezés nem igényel ekkora tervezést. Bejelentette, a DVG Zrt. árajánlatában szereplő munkavégzési díj – amit a járda és a parkoló kiépítésére tett – 10 százalékát elengedik.

Széles Balázs, a Steel Trend Kft. ügyvezető igazgatója megköszönte az úszó stég kivitelezésében nyújtott segítséget a Meiser Ferroste Kft.-nek a Kemi-Ker Kft.-nek és a Laktanya Fa-ker Kft.-nek.

Somfai Rezső kijelentette: tudjuk, hogy hány darab és milyen méretű lépcsőket kellene letelepíteni ahhoz, hogy horgászversenyeket tudjunk rendezni. Cégek és egyéni vállalkozók jelezték, hogy megfinanszíroznának egy-egy lépcsőt, ha cserébe mint szponzorok szerepelnének az általuk megvásárolt lépcsősor mellett egy táblán. Össze kell fogni a projekt menedzsernek minden tevékenységet, ami a vízi turizmus korszerűsítésével kapcsolatos (horgásztanya korszerűsítése, betonlépcsők telepítése). Elmondta, hogy a vendéghorgászok fogadása érdekében önerőből megkezdték a hajóflotta kiépítését. Jelenleg egy darab műanyag hajótest (elektromos meghajtással) és egy darab alumínium hajótest birtokában vannak. Szeretnének még további két hajótestet és három benzinüzemű meghajtó motort beszerezni.

Fotó: Laczkó Izabella / archív

Lelki György a Ferrobeton Zrt. képviseletében volt jelen, elmondta, hogy részükről egy darab körülbelül 5,2 méter hosszú és 1,5 méter széles, 17 lépcsőfokos lépcső kedvezményes ára 395 ezer forintba kerül.

Nagy Attila, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének (HOFESZ) elnöke kijelentette, a lépcső szélességére vonatkozóan nincs szabály, a lényeg az, hogy biztonságosnak kell lennie, szerinte elég széles a 1,5 méter. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy ki az építtető, mert a horgászegyesületek nem áfa-visszaigénylők, ezért az árajánlatban szereplő 27 százalékos áfa miatt jóval drágább lesz a kivitelezés, tehát olyan konstrukciót kell találniuk, ami legális, de a legkedvezőbb. Ifj. Márton Zoltán a Kemi-Ker Kft. kereskedelmi vezetője elmondta, hogy a tervezett járda és parkoló térkővel történő burkolásának a költségeit közel 1,5 millió forinttal tudnák csökkenteni, a gyártó cég ajánlása szerint.

Bokor Károly, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) alelnöke szerint minden kritériumnak meg kell felelni, hogy a MOHOSZ azt tudja mondani, ez az a versenypálya, amit támogatni tudnak. A megfelelősségnek és az akaratnak is egyeznie kell, hogy támogatható legyen. Szigorú feltételek mentén létesültek versenypályák éppen azért, hogy az infrastruktúrával együtt szabványos versenypálya legyen. Véleménye szerint a projekt nem csak a létesülő betonlépcsőkről szól, hanem a horgász- és vízi turizmus fejlesztéséről is. Mint mondta: még a covidos időkben dr. Mészáros Lajos képviselővel és Somfai Rezső egyesületi elnökkel egyetértettünk abban, hogy a város és az egyesület fejlődése érdekében feltétlenül szükség lenne a fentiek fejlesztésére. Szép dolog, hogy elkészült a turisták fogadására a stég, de fontos az infrastruktúra fejlesztése, a kulturált, rendezett területek (járda, parkoló, pihenőhelyek), valamint a kiszolgáló létesítmények (víz-, villanyvételezés) megléte. Fontosnak tartaná, ha kezdetben legalább 8-10 lépcső elkészülne, hogy azt mondhassuk, ez már egy versenypálya. Szélesebb körű összefogásra lenne szükség, és a költségvetés ismeretében tudna esetleg a MOHOSZ is hozzájárulni a kivitelezéshez. Nagy eredménynek tartaná, ha versenypálya nem is, de a horgászok, vízi turisták is ki tudnának kötni és egyben biztonságos horgászhelyek is létesülnének.

Fotó: Laczkó Izabella / archív

Mészáros László önkormányzati képviselő állítása szerint a lépcsők darabja körülbelül 2 millió forint. Ő Széles Balázst javasolta projektmenedzsernek, mert van szakmai háttere és kapcsolatai. Kijelentette, ez a projekt nagyon fontos a városnak, mert a Duna-part a miénk és a város hasznát szolgálná ez az elképzelés. Széles Balázs egyetértés esetén vállalja a projektmenedzseri pozíciót. Szerinte első lépésként meg kellene határozni, hogy hová szeretnék a lépcsőket letenni. Ugyanis ha ez megvan, csak utána végezhetők el a mérések. Szükséges lenne az előírásra is, hogy milyen követelményei vannak egy versenypálya építésének. Felkérte a MOHOSZ képviselőit, hogy az elvárásoknak megfelelő dokumentumokat küldjék meg számára.

Bükki Miklós, a Jövő Új-Városáért Egyesület (JUVE) elnöke is felvetette a kérdést, hogy ki építi meg a lépcsőket, az önkormányzat vagy a horgászegyesület, abból a szempontból is, hogy ki fogja az engedélyeket kikérni? Somfai Rezső szerint ez óriási kérdés, mivel nem csak a horgászok fogják majd használni, hanem a kajak-kenusok és a város lakói is, ezért ezt a feladatot az önkormányzatnak kellene felvállalnia. Mezei Zsolt kijelentette: Miután a parti rész a város tulajdonában van, így az építtetés és az üzemeltetés is a város feladata lesz.

Dr. Kulcsár Aranka, a MOHOSZ osztályvezetője szerint a Velencei-tónál az úszó mólók problematikája is hasonló. Azt gondolja, hogy ez állami tulajdon, ugyanis a vagyon kezelője a

Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, tehát nem fog önkormányzati tulajdonba kerülni az, ami állami területen létesül. Javasolta áttekinteni a legfrissebb létesítési jogszabályokat. Somfai Rezső tájékoztatta a résztvevőket, hogy a rézsű a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, tehát a lépcsők létesítésekor annak az engedélyét kell kérni.