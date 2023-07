Mire jó a tavalyi sikeres fesztivál emléke?

Az ott megjelentek és az arról valamiért lemaradtak inspirálására, a mostani eseményre való részvételre. A hazai fesztiválvilágba belépő dunaföldvári rendezők és lebonyolítók, az akkori remekül összeállított műsorral, a nyíltszívű, érdeklődő és bulizni akaró közönség szerencsés találkozásával, döbbenetes és sokak számára irigylésre méltó sikert arattak. Azt kell megismételni. A szervezők már legalább egy fél éve dolgoznak érte. Bízzunk a sikerükben!

Ez egy csábítóvá tett könnyűzenei fesztivál

Elvileg elég lenne a sláger és a letöltési listák Top 10-es előadóit leszerződtetni. Abból a világ egyik leglátogatottabb fesztiválja kerekedne, ahol a közönség el sem férne azon a gyönyörű helyszínen…

Vélhetően ahhoz egy árnyalattal nagyobb büdzsére lenne szükség, és amíg az nem áll rendelkezésre, a programszervezők mesteri műsorszerkesztő képességét kellett kihasználniuk. Láthatóan jól ráéreztek arra, hogy a jókedvű buli nem föltétlenül a hatalmas gázsiktól függ.

Éppen ezért jókedvcsináló előadókat állítanak mindkét színpadra, péntek délutántól – vasárnap hajnalig. Itt lesznek a jövő sztárjai, mellettük a már legalább két generációt sikerrel elvarázsolók, akikre a dolgok állása szerint újabb sikeres évek várnak. A változatosság kedvéért is, gépi és zenekari segítséggel, vagy a diszkó világ mozgó stúdióival fölfegyverkezve.

Különleges vendégek is érkeznek

Az egy évvel ezelőtti siker, a szemre ismét sokat ígérő idei lehetőség is könnyű döntési lehetőséget adott ahhoz, hogy az EFOTT után a Parti Fesztiválon is megjelenjen a kedvcsináló bemutatkozásával a Szegedi Tudomány Egyetem csapata, akik egy chill-zone-t is kialakítanak az őket meglátogatóknak.

Fotó: Balogh Tamás

Újabb egyetemmel egészül ki a sor: A Dunaújvárosi Egyetem is a kiállítók között lesz! A DUE standjánál ingyenes, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson vehetnek részt az érdeklődők, ezen felül értékes információkkal és ajándékokkal gazdagodhatnak. Mellettük még egy szellemi műhely is csatlakozott az eseményhez: a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség.

Szombaton a 2022-ben országos rekorder címet elnyerő Atomenergetikai Múzeum kiterjeszti a valóságot és ellátogat a Parti fesztiválra, így az esti koncertek előtt garantált a tudományos-fantasztikus warm-up.

Fotó: Balogh Tamás

Hagyományos vendéglátás

Elvileg létezik ilyen kategória, de ezen az eseményen valószínűleg nem azzal, hanem egy az ottani hagyományoknak megfelelő kiváló színvonalúval lepik meg az éhes és szomjas fesztiválozókat. Erre garanciát adhat a Kele Csárda, a Rakpart Étterem, a Sűrű Borház és a Kelemen Pince is.

Beléptetés

Ehhez ugye elsősorban belépőjegy és karszalag szükséges, amiknek a beszerzési módját a rendezők az elmúlt hetek során dicséretesen ismertették az odaigyekvőkkel a közösségi oldalaikon.

Parkolás

Valószínűleg vagyunk néhányan, akik már megfordultunk egy-két fesztiválon. Az aktuális nagy színpadoktól egy percnyi sétára lévő parkolókról legfeljebb a headlinerek mesélhetnének. Itt sem érdemes ebben bízni. Azt viszont leírhatjuk, hogy a helyszín Dunaföldvár belvárosától negyedórás sétával gond nélkül elérhető.