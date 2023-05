Azt már korábban bejelentették az esemény hivatalos közösségi oldalán, hogy a július 28-29. között, a Duna-parti sétányon rendezett bulira érkezik Bruno x Spacc, Lil Frakk, az elmúlt napokban pedig a két színpad számos újabb sztárfellépőjét leplezték le a szervezők. Így itt lesz Raul és Rassan, akik már visszatérő vendégek lesznek, mert a tavalyi debütáló fesztiválon is nagy sikerű koncertet adtak. Továbbá Strongi, Kristoaf, a szintén visszatérő Crazyboys, vagyis Sincrane és DJ Kriss, élő fellépéssel várja a rajongókat Nemazalány, és a techno, house műfaj legendája, DJ Budai is színpadra áll. Továbbá csapathatjuk a videómegosztón több milliós nézettséget elérő Nemzeti hip-hopra, a Zsolti a béka, vagy éppen az Egy-két-há című örökbecsűre – azaz a Bëlga együttes dalaira is.