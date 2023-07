A csókolózás feltehetőleg tanult viselkedés, több emlősállatnál is előfordul. Az embereknél nem minden kultúrában van szokásban. Az eszkimó és maori (Új-Zéland őslakos polinéziai származású népe) társadalomban például az orrokat dörzsölik össze helyette. A csók világnapját egyesek szerint egy brit fogászati társaság ötletére eredeztethető vissza, ám hamar elterjedt ünnepnappá vált szerte a világon. A csók napja a szerelmes, ajkakkal történő érintést, az intimitást és a gyengédséget ünnepli. A puszi, később pedig a csók egész kiskorunktól kezdve része az életünknek, így foglalkozzunk vele egy kicsit részletesebben.

Kinek a találmánya?

A déli csendes-óceáni területeken lévő Mangia-szigeten élők nem is ismerték a csókot addig, míg az 1700 -as években az európai emberek meg nem jelentek náluk. Hogy kit csókoltak meg először az európaiak, jöttek velük hölgyek, vagy a helyiekkel így próbáltak barátkozni, arról nem szól a fáma. Van olyan meggyőződés is, hogy a csók rongálja a fogat, így ha lehet, mellőzzük. Majd Önök eldöntik! Mint már utaltam rá, az állatok is így mutatják ki egymás iránt a szeretet jelét, például az elefántok az ormányukat kapcsolják össze, a madarak pedig a csőrüket, a kanadai süllők és a majmok rendszeresen szájon csókolják egymást.

Egyes szakemberek pedig azt állítják, hogy a csók elősegíti a jótékony hormonok működését, továbbá adrenalint szabadít fel, sőt még edzésben is tart, percenként 2-6 kalóriát éget el, hiszen alaposan megmozgatja arcizmainkat. Egy japán felmérés pedig azt támasztja alá, hogy fél órányi szenvedélyes csókolózás nagymértékben csökkenti az allergiások tüsszögéséért és orrfolyását.

Ki lehet próbálni!

A leghosszabb csók Thaiföldön csattant el, ott ugyanis nemrég egy versenyt is rendeztek, ahol a leghosszabb folyamatos csók rekordját igyekeztek felállítani. Kilenc pár nevezett be, akik még az illemhelyre is csak összetapadva mehettek ki, enni és inni is csak szívószálon át engedték őket. Végül a párok közül négyen több mint ötven órán át csókolóztak, így új Guinness-rekord született. Túl lehet szárnyalni, meg lehet mutatni, milyen a magyar virtus!

Nem véletlen, hogy az esküvői eskü is csókkal zárul, ugyanis Michael Philip Penn író szerint a csók egyfajta megpecsételése ennek a fogadalomnak, és úgy funkcionál, mintha aláírnánk egy szerződést.

A statisztikusok, azt is kimutatták, hogy egy átlagos ember 20 160 órát - ami két hetet jelent - tölt csókolózással az életében.

Az elsőre mindenki emlékszik

Azt mondják a politikusok, a szakemberek, az írók, a költők és a mindennapi ember is, hogy az első csókra mindenki emlékszik. Az igazi csók a szerelmesek között zajlik le, szájról a

szájra. A csók, mint fogalom, megjelent a különböző kultúrákban is, például a Bibliában Júdás, csókkal árulta el Jézust, még a Csipkerózsika mesében a férfi csókkal ébreszti fel az alvó királylányt, még a békaherceg mesében mindez fordítva történik, a nő csókja változtatja vissza a békét daliás herceggé. Egy csók összesen 34 arcizmot és 112 tartóizmot vesz igénybe. a legjobban igénybe vett izom, az a száj körüli, mely a száj gyűrődéséről gondoskodik. a csók, állítják a hozzá értők, komoly stressz oldó hatással bír, és még azt is kimutatták, hogy csókolózáskor az emberek 70%-a jobbra fordítja a fejét. Azt is állítják egyesek, hogy azok a férfiak, akik csókkal búcsúznak el a barátnőjüktől, vagy feleségüktől, azok tovább élnek. Tehát hölgyeim és uraim, a tettek mezejére kell lépni, mert megtaláltuk a hosszú élet titkát!

