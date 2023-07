A Nagyvenyimi Református Missziós Gyülekezet néhány év alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül. Köszönhető ez Isten kegyelméből a fiatal családoknak, az idősebbek szerető befogadásának és az egymásért való aggódó szeretetnek. Ennek eredményeként a gyülekezet óhaja évről évre, hogy legyen egy családi hétvége, ahol kiszakadva a hétköznapok mókuskerekéből, kicsit kötetlenül tölthetnek együtt is időt egymással a Biblia tanításai mellett.

Fotók: amatőr

Már harmadik éve térnek vissza a Tolna-vármegyei Murga községbe, ahol ugyan áll egy evangélikus templom, de évek óta használaton kívül van, ahogy maga a falu lakossága is igen csekély. Kihaló félben lévő település, pedig történelmi kincsek vannak ott, amit Dr. Balogh Margit egyháztörténész a „véletlennek„ köszönhetően fedezett fel. Küldetésének tekinti ezeknek megmentését, amibe beletartozik a templom is. Három éve, mikor a gyülekezet először ment, az épület kettéhasadt állapotban volt, és évek hosszú sora óta egyetlen istentiszteletet sem tartottak benne. Így a táborozók hagyományává vált, hogy a szombat délutánt, egy rövid környékbeli kirándulás után a templom takarításának szenteli. Így volt idén is. Ám ez a vasárnap nemcsak attól volt különleges, hogy az időközben felújítás alatt álló evangélikus templomban nem volt se pad, se világítás, por viszont annál több, hanem attól is, hogy egy nagyvenyimi család úgy döntött, 4 lánygyermekét, ebben a több százéves templomban keresztelteti meg.

Így apák napján nagy volt az izgalom, a táborozó gyülekezet nagyon készült erre a csodálatos alkalomra, és örökre emlékezetükbe vésték, hogy ott is lehet élet, ahol más csak a letűnt korok dicsőségének emlékét látja. Így vitt az Isten Szentlelke és a nagyvenyimi gyülekezet életet az ódon templom falak közé. Ahol a kislányok megkeresztelése mellett az édesapákat is köszöntötték a gyerekek, az előző nap elkészített saját kezű ajándékaikkal.

Közös tábortakarítás után lélekben feltöltekezve és nagy hálával tért mindenki haza saját otthonába.

Isten különleges ajándéka volt ez a hétvége a résztvevők számára, mely erősítette az egymás és az Úr iránti szeretetet és elköteleződést! Soli Deo Gloria!