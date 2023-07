Az intézmény rendszeresen pályázik erre a kormány, illetve az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által biztosított lehetőségre. Árvai Gyöngyi, a Petőfi iskola igazgatója lapunknak elmondta, immáron három éve szervezik az Erzsébet-táborokat a diákjaik számára.

A napközis jellegű nyári tábor megvalósítására idén egy turnussal pályáztak, amelyre közel egymillió forintot nyert az iskola. Ebből két csoportnyi, összesen negyvennyolc gyermek egyhetes kikapcsolódását valósíthatták meg, biztosítva számukra a napi négyszeri étkeztetést, illetve minden napra jutott egy „fizetős” program is, így könyvtári, múzeumi foglalkozáson vettek részt, ellátogattak a népmesepontba, érkezett hozzájuk bábmester, illetve levendulás kézműveskedés is szerepelt a kínálatban. Mindemellett sok kreatív és sporteszközt kaptak, amelyet nemcsak a táborozók használhatnak, hanem az elkövetkezendő tanévekben minden diákjuk, hiszen az iskola tulajdonában maradnak, többek közt kézilabda, focilabda, kosárlabda, társasjáték, tollasfelszerelés. Még játéktalicskával és locsolókannával is gazdagodott az iskola eszköztára, amellyel már a tábor ideje alatt is gondozták az udvaron lévő magaságyásokat, kiskerteket- a környezetvédelem volt egyébként a tábor tematikája is.

Fotó: LI

Ezzel még nem ért véget a kínálat a petőfiseknek, ugyanis hat pedagógus kíséretében ötvenhat felsős tanuló augusztus utolsó hetében az Erzsébet-tábor legnagyobb élményekkel teli központjába utazik a Balaton partjára, Zánkára. Ez ottalvós tábor lesz, szeptember 1-jén érkeznek meg, emiatt az első tanítási napon felmentést is kapnak.