Azóta nagyszülő lettem – igaz nem nagymama – de higgyék el nagyszülőnek lenni a legjobb dolog a világon. A feleségemmel azt a nézetet vajuk, hogy a gyereket neveljék a szülei, hozzánk inkább kikapcsolódni jönnek és a módszer lás csodát, bevált. Gyerekszemmel nézne –én is egykor így láttam – a nagymamák a nyugalom, de egyben a vidámság, na meg a korlátlan süteményfogyasztás megtestesítői.

Az anyák és az apák napja mellett, van nagymama nap is

A nagyszülők világnapja legelőször Lengyelországban került megrendezésre 1965-ben, a Nagymamák világnapjaként. Számos ország a mai napig külön ünnepli a nagypapákat és nagymamákat. Amerikában és Angliában 1978-ban ünnepelték meg először a nagyszülőket, ekkor már együtt mind a kettőt. Az USA-ban Marian McQuade nyugat-virginiai szenátor kezdeményezésére aki Jennings Randolph szenátor 1973-as ötlete alapján dolgozta ki a célokat. McQuade arra törekedett, hogy a közösség fiataljait megismertessék az idősek által a történelem során elért fontos tetteikről.

De térjünk vissza a nagymamákhoz, jelenlétük és áldozatkészségük nagy segítséget jelent a szülőknek, ugyanis egy nagymama nemcsak játszik és elszórakozik az unokával, hanem bizonyos mértékben tanítja is, lehet, hogy nem olyan szigorúan, mint a szülők, de tevékenységük mégis pozitív hatást vált ki. A múltkor a Tatán élő 3 éves unokám hirtelen belázasodott, begyulladt a torka, a fiam és a menyem (református lelkész és pedagógus) éppen egy nagy nyári tábort vezettek a Balatonnál, így rögtön mozgósították a feleségemet és persze engem, így másfél óra múlva a nejem már Tatán volt. Elmondható továbbá az is, hogy a nehezen megoldható gyerekfelügyelet, az elhúzódó munkaidő mellett nagy áldás, ha a szülők tudják, hogy a nagymama vigyáz a gyerekekre akkor is, ha ők csak későn érnek haza.

A felelősség viszont nagy

Sokan azt mondják, hogy a szülőé minden felelősség a gyerek nevelésével kapcsolatban, ezért ez nem éppen így van, itt a nagyszülők és elsősorban a nagymamák felelőssége is hatalmas. Ugyanis a rájuk bízott gyerek testi épsége az ő kezükben van és egy gyermek nem arról híres, hogy egy helyben rostokol, hanem állandó mozgásban van, így ezer veszélynek van kitéve. Tapasztalatból tudom, hogy 3-4 éves gyerekekre a legnehezebb vigyázni, ugyanis rendkívül gyorsak és kiszámíthatatlanok, ugyanakkor még nincs kialakult veszélyérzetük, erre nagyon oda kell figyelni, főleg egy városban, ahol hatalmas a forgalom. Egy óvatlan pillanat és rögtön bekövetkezhet egy tragédia. Ez a folyamatos odafigyelés és gyerekre való koncentrálás is a nagyik szerepét értékeli fel. A nagymamák az unokáik társaságában újra feleleveníthetik fiatal korukat, amikor ők voltak szülők, de most megengedhetik maguknak azt, hogy kizárólag annak pozitív oldalát élvezzék. Újra átérezhetik közelről, hogy milyen az, amikor egy kisgyerek ragaszkodik hozzájuk, tőlük kér segítséget és rájuk mosolyog, amikor jól érzi magát. Magamról tudom, hogy amikor az unokáimmal lehetek, szinte feltöltődök, még akkor is, ha én is velük együtt mozgásban vagyok, a feleségem viszont ebben a hozzáállásban, még rajtam is túltesz. Néha viccből megkérdezem őket, hogy kié vagytok? Gondolkodás nélkül azt válaszolják, hogy a mamáé, téged is szeretünk, de az övé vagyunk. Persze ezen nem lehet megsértődni, egy nő mindig is családcentrikusabb volt, mint egy férfi, ezért is támogatom azt, hogy igenis legyen nagymamák napja is.

A nagymama a legjobb bébiszitter

Az unokák általában akkor jelennek meg, amikor egy nő életében radikális változások történnek, például nyugdíjba vonulnak, ezáltal pedig csökken a társaságuk, a gyerekek pedig felnőttek és már önálló életet élnek. Az aktív élet így lelassul, de ezt az űrt pótolja az unoka. Az ösztönöknek és a körülményeknek köszönhetően egy unoka érkezése szinte minden nagymamára csodálatos hatással van. Új fordulatot vesz az életük, ugyanis ismét van egy olyan személy, aki feladatot és vidámságot visz az életükbe. Minden kétséget kizáróan a nagymamák a legjobb bébiszitterek, mindig akkor jönnek, ha szükség van rájuk, és mindig különböző játékokkal szórakoztatják az unokákat. Éljenek hát sokáig erőben és egészségben, unokáik körében, a magyar nagymamák és dédmamák!