Az eseményen megjelentek a DLSZ vezetői, a meghívott vendégeik: Schneider Béla, a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Vármegyei Igazgatóság igazgatója, Bencsik István, a szervezet társadalmi elnöke, Motyovszki Mátyás, az önkormányzat ifjúsági, sport- és turisztikai bizottságának elnöke. Ott volt Tóth István „Totya”, a Dunaújvárosi Kohász egykori kiváló játékosa, aki összesen 197 NB I-es mérkőzést játszott a klub színeiben. Az akkori magyar ligaválogatott-játékos még Maradona ellen is játszott. Jelenleg pedig a DPASE utánpótlás-edzője.

Az eseményen elhangzott: a bajnoki rendszer mellett a DLSZ tizenegy kupát írt ki az amatőr labdarúgócsapatoknak, így eseményeiken több mint 1600 játékos vett részt. A szervezet munkájának nagyságát jelzi, hogy évente több mint 500 mérkőzést kell megszervezni, lebonyolítani a bajnoki és kuparendszerben. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség nemcsak a település legnagyobb amatőr labdarúgó bázisa, hanem országos szinten is az egyik legjelentősebb ilyen tömörülés, és a sportesemények mellett a társadalmi felelősségvállalásban is nagy szerepet tölt be a város életében.

A csapatok képviselői a szezonzárón

A felszólalók közül Mészáros István, a DLSZ versenybizottságának elnöke elmondta, azok közé tartozik, akik már több mint egy évtizede dolgoznak a szervezet vezetőségében.

– Annak idején azért vállaltam ezt a munkát, mert voltak olyan ötleteim, amivel úgy éreztem, jobbá tudjuk tenni ezt a bajnokságot. Azt gondoltam, hogy pár év, és gördülékenyen fog menni a dolog. Aztán most egy évtized után úgy érzem, ez olyan, mint egy kertes ház: soha nem fog igazán elkészülni, mert mindig fogunk találni rajta valami tennivalót. Ezekben az években olyan szintű változások történtek, hogy az eredeti állapotokra szinte már nem is emlékezek. Arra törekedünk, hogy a csapatok igénye szerinti kiírással versenyeztessük azokat. Különösen büszke vagyok a Dunaújváros Kupa megújulására, amiben az idén már harminckét csapat versenyzett – tette hozzá.

Motyovszki Mátyás elmondta, büszke arra, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak Petrás Gáborékkal. – Ámulatba ejtő, amit az amatőr sportért tesznek. Mellette nagyon szerteágazó a segítő tevékenységük, amivel a gyermekektől az idősekig nagyon sok embert támogatnak az egészségesebb életmódért. Mellette elismerően kell szóljak a színes, karitatív tevékenységükről. Három szó, a büszkeség, a szeretet és a tisztelet az, amivel jellemezni tudom őket.

Bencsik István így fordult az ünneplők felé: – Az együttműködésünk 2015 óta zökkenőmentesen zajlik. Székesfehérvár mellett Dunaújváros is jól látja, hogy merre kellene tartanunk a kispályás labdarúgásban. Nagy örömünkre a vármegyei vezetésbe és az ottani kispályás elnökségbe sikerült megnyernünk Petrás Gábort. Köszönöm neki és az egész DLSZ-nek, hogy így állt neki ennek a szakágnak a megyei fejlesztéséhez. Bátorítom őket, a jövőre vonatkozólag is legyenek terveik. Mi a szerény eszközeinkkel mindent megteszünk annak érdekében, hogy javuljon a létesítményhelyzetük.

Ez után a díjak átadása következett.

A Karmacsi Autó csapata a 24. bajnoki címét és mellé a Dunaújváros Kupát is megszerezte. Balról Kalácska András, Éliás Zsolt, Motyovszki Mátyás, Varga Krisztián, Schneider Béla

A XXI. Dunaújváros Kupáért harminckét csapat küzdött, a győztes a Karmacsi Autó lett, második a Jóbarátok-Ködi General, harmadik a Gamma Metal Kft. A gólkirály és a legjobb játékos kilenc találattal Mazán Balázs a Jóbarátoktól.

A női Carissa osztályba az ország több pontjáról kilenc csapat nevezett, ahol több mint százhúsz játékos lépett a pályára. Ebben a bajnoki évben a Dunaújváros PASE-Sárkeresztes nyerte meg a bajnokságot. A gólkirálynő a csapat játékosa, Szabó Anita lett tizenhat találattal.

Corso Old Boys osztályban (a 45 év felettiek számára kiírt sorozat) a címét megvédve az Africas Old Boys nyert a City Cafe, valamint a Füredi Panzió előtt. A gólkirály a City Cafe csapatkapitánya, Szarka Balázs lett, aki 49 találatot jegyzett.

A Decathlon senior osztály vetélkedése (35 év felettiek): 1. Fejó Therm Kft., 2. Bronz Kávézó, 3. ISD Power Kft. Az osztály gólkirálya a Bronz Kávézó Dunabiztos csapatából a harmincegy találatot szerző Molnár Tamás.

Varázs-Kép IV. osztály: 1. Latinok, 2. Időhúzók, 3. Egy Láda Sör. Gólkirály: Szabó Sándor Tamás (Időhúzók, 19 találat).

Diablo III. osztály: 1. Hangover, 2. Labdaérzék-Gourmand, 3. Ad Pipe Build Kft. Gólkirály Kovács Zsolt (Hangover, 16.)

Campus II. osztály: 1. SZP Asztalos, 2. APR-Tech FC, 3. Maradék. Gólkirály: Mohácsi Norbert (APR-Tech, 26.).

ST Solar I. osztály: 1. Karmacsi Autó, ezzel a sikerrel már a 24. bajnoki címet szerezték meg, 2. Fejó Therm Kft., 3. Multisteel Hungary.

A Lovász Béla-díjat a Multi­steel Hungary játékosa, a tizenegy gólt lövő Németh László kapta.

Németh László és Tóth István „Totya”

A legtehetségesebb 21 év alatti játékosnak járó Fejes László-díjat Puskás Attila Kristóf (Jóbarátok-Ködi Generál) vehette át.

A Török Kálmán-díjat, amit a legjobb kapusnak ítélnek, Kovács Ádám Erik (Multi­steel Hungary) kapta.

Mészáros István és Varga Milán

A legjobb játékos Markó Lajos-díját Varga Milán (Karmacsi Autó) vehette át, aki a Dunaújvárosi Futsal csapatában is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a csapat házi gólkirálya lett.

Az év játékvezetője Szűcs Zoltán lett, a Fair Play-díjat a Dortgrund csapata kapta.

Szűcsné Nagy Zsuzsanna

A ProSport-díjat Szűcsné Nagy Zsuzsannának, a DLSZ szervezői csapata vezetőjének adományozták, aki hosszú ideje kiemelkedően támogatja és segíti a szövetség munkáját.

Tisztelet-díjban részesült az 1983 ősze óta, hatvankilenc évesen is a mai napig pályán lévő Futó János, aki a Sporik csapatában játszik. Illetve példamutató és sikeres pályafutásának elismeréseként Salamon Miklós.

Gyenes Éva, Czeilingerné Sárközi Mónika, Petrás Gábor

A nyolc éve működő ovifoci bajnokságon tizennégy tag­intézmény vett részt, közülük a Margaréta szerezte meg a bajnoki címet. A bajnokcsapat óvodavezetője, Czeilingerné Sárközi Mónika az ajándékot, Gyenes Éva az óvodák intézményvezetője pedig a vándorserleget vette át.

Az esemény záró beszédét Kalácska András mondta el, aki mindenkinek megköszönte az együttműködő segítségüket, és gratulált a díjazottaknak.