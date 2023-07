Azaz, a közlekedők a továbbiakban alkalmi lezárások nélkül haladhatnak át az érintett területen. Amint a bejegyezésben olvasható: „A kivitelezése keretében az utolsó forgalomkorlátozással járó munkafázist a kivitelező 2023. július 29-re, szombatra tervezi. Ezen a napon végzik az átépített csomópontok és utak kopórétegének aszfaltozását, valamint az útburkolati jelek felfestését, ezért várhatóan 5–17 óra között az érintett útszakaszokat teljes szélességében lezárják. Az útzár feloldását követően a csomópontok végleges formájukban a forgalom számára átadásra kerülnek, az útpályán további munkavégzés nem várható.”

A beruházásról egy összegzést is kiadott az önkormányzat. E szerint 451 méter kerékpárút, 735 méter járda – részben olyan szakaszon, ahol eddig nem is volt –, 5 új gyalogátkelő és buszmegálló is épült. Emellett a területen a teljes közműhálózat is megújult. Közel 1500 méter vezetéket bontottak el, 350 köbméter földet emeltek ki, 3398,5 méter új kábelt helyeztek el, 336 méter csapadékcsatornát építettek ki, ezzel biztosítva a közvilágítás, az elektromos hálózatok, az ivóvízhálózat, a távközlési hálózat és a gázhálózat védelmét.

A finanszírozásról korábban már megírtuk, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 860 millió forintos támogatását nyerte el a beruházás, majd idén tavasszal eldőlt, hogy a kormány 59 millió forint többletforrást biztosít Dunaújváros önkormányzatának arra, hogy meg tudja valósítani a Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztését.